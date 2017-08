Lichtlogica

Voor de sfeer van je werk maakt het nogal wat uit of het grauw en schemerig is of juist fel verlicht. Of het licht van boven komt of van opzij. Of het warm licht is of koel. Of je met het licht meekijkt of juist er tegenin. Als je de logica van het licht een beetje snapt, kun je die effecten voor een groot deel zelf verzinnen. Maar het blijft ongelooflijk boeiend om te zien hoe licht en schaduw over een gezicht of een gebouw vallen. Dat is nu juist een van de genoegens van het tekenen of schilderen.

Volgende week: focus.

Win een workshop van Siegfried Woldhek en stuur uw vakantietekening voor 31 augustus naar: NRC, Redactie Achterpagina, Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam, of via e-mail: achterpagina@nrc.nl. Tekeningen worden niet teruggestuurd. In september publiceert de Achterpagina een selectie.