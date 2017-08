Hoe de wereld ontsnapte aan kernoorlogen

Nu Noord-Korea en de VS de laatste dagen openlijk met militaire aanvallen naar elkaar dreigen, komt het scenario van een kernoorlog ook in beeld. De wereld ontsnapte eerder aan een kernoorlog: in 1962 tijdens de Cubacrisis toen een Russische onderzeeër met nucleaire torpedo’s aan boord, in de Caribische Zee werd onderschept door de Amerikaanse marine.

De spanningen tussen de VS en de voormalige Sovjet-Unie waren tijdens de Koude Oorlog in een wapenwedloop al enorm opgelopen. Alleen omdat de Russische officier Vasili Aleksandrovitsj Archipov weigerde om de kernbommen in te zetten, liep de situatie niet uit de hand.

Maar in de jaren daarvoor waren er ook een aantal momenten dat het weinig had gescheeld of er was een kernoorlog gestart. De Huffington Post maakte er een mooi filmpje van. En de Union of Concerned Scientists maakte een compleet overzicht van alle incidenten.

Dat het niet gebeurde was vaak een kwestie van geluk of toeval. De oorzaak was meestal ook een ongelukje, een foutje van een falend systeem of in een enkel geval: een verdwaalde beer.