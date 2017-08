Gestolen schilderij De Kooning teruggevonden

Een gestolen schilderij van de Nederlandse schilder Willem de Kooning is na drie decennia in New Mexico opgedoken. Het werk met de naam Woman-Ochre werd in 1985 gestolen uit het universiteitsmuseum in Arizona.

David Auker en Buck Burns, eigenaren van een meubel- en antiekwinkel, kregen het werk in bezit via een vastgoedveiling. Auker begon wat onderzoek te doen naar het schilderij toen hij een artikel las over de diefstal. Zijn schilderij bleek de gestolen De Kooning te zijn. Curator Olivia Miller van het universiteitsmuseum in Silver City zegt tegenover persbureau AP dat dit het telefoontje was waar ze jaren op hoopte:

“Dit is letterlijk het belletje waar ik van heb gedroomd; iemand die opbelt en zegt ‘ik heb je gestolen schilderij’. Dat is precies wat Auker zei.”

Burns zegt in een interview met The New York Times dat het voor hem en Auker hetzelfde was als het teruggeven van een “portemonnee”. “Het was een no-brainer.”

Glazen muiltje

Het schilderij werd in 1985 de dag na Thanksgiving gestolen. Terwijl de ene dief de beveiliging afleidde, sneed de andere met een mes het werk uit zijn lijst. De conservator van het museum kon zien dat het canvas aan de randen van het teruggekeerde werk precies paste in het canvas dat nog in de rand van de achtergebleven lijst zat. “Een beetje zoals het muiltje van Assepoester”, zegt interim-directeur Meg Hagyard.

Woman-Ochre (letterlijk Vrouw-Oker) is een olieverfschilderij uit een serie waarin de abstracte-expressionist De Kooning het vrouwenlichaam verkende. Het museum geeft maandag een persconferentie over de vondst van het schilderij waarna het gerestaureerd zal worden.