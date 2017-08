Eerste baan

Onze zoon van 15 heeft deze zomer zijn eerste vakantiebaantje: vakkenvullen bij de lokale supermarkt. Vandaag moest hij tot zeven uur werken. Wij wachten met het avondeten tot hij thuis is. Hij schuift aan in z’n werkkleding en schept een flinke portie op. Ja, werken maakt hongerig en moe.

Na het eten vraagt zijn moeder om even te helpen met het afruimen, maar daar voelt hij niets voor. „Ik heb de hele middag gewerkt hoor.”

Terwijl hij zich omdraait en naar de bank loopt zien wij de slogan die op de rug van zijn uniform prijkt: „Ik help u graag!”

