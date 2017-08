‘Een puber aan de afwas krijgen is heel lastig’

Ramón : „Ik moet echt elke dag sporten – sporten is zo belangrijk voor mij. Voor de kinderen trouwens ook: het is ze met de paplepel ingegoten.”

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Ramón: „Ik sta elke dag om vijf uur op. Ik wil rustig wakker worden zonder dat ik hoef te haasten. Dan drink ik een kopje espresso en vertrek daarna naar de sportschool om anderhalf uur aan krachttraining te doen. Dan ga ik terug naar huis, mijn jongste zoon uit bed halen, zijn kleren klaarleggen en boterhammen smeren voor school. Hij moet eigenlijk wat zelfstandiger worden. Ik doe nu nog te veel voor hem.

„Als iedereen eenmaal onderweg naar school is, ga ik douchen en begint mijn werkdag. Als taxichauffeur kan ik zelf mijn werktijden bepalen. Dat is heel goed te combineren met het huishouden en mijn kinderen. De ochtendspits moet ik helaas missen, dus het liefst zorg ik ervoor dat ik de avondspits wel meepak. Het ligt er een beetje aan of mijn oudste dochter tijd heeft om te koken – als dat lukt kom ik pas om negen uur thuis. Lukt dat niet, dan kom ik om vijf uur naar huis en kook ik. Boodschappen doe ik meestal overdag. Als ik een klant moet afleveren vlakbij een supermarkt, dan ga ik even de auto uit. Dat is ook zo fijn aan je eigen tijden bepalen: soms ga ik tussendoor ook naar mijn 86-jarige moeder, die in een verpleeghuis woont.”

Moeilijke periode

„We wonen met z’n vieren in Den Haag – alle drie de kinderen wonen nog thuis. Zoë studeert kunstmatige intelligentie in Utrecht en gaat elke dag op en neer met de trein. Livia zit op het gymnasium en Sugoi gaat zo meteen naar de havo/vwo-brugklas. Ik ben sinds 2013 gescheiden en de kinderen wonen sinds twee jaar fulltime bij mij. Hun moeder is een paar maanden geleden na ziekbed overleden. Het contact met hun moeder is altijd heel goed geweest. Het is een moeilijke periode.

Ramón Ronald Tromp (48), werkt als personal trainer bij Fitzz Personal Training en 45 uur in de week als taxichauffeur bij Uber. Hij is vader van Zoë (20), Livia (17) en van Sugoi (11). Samen wonen ze in Den Haag. Ramón heeft een modaal inkomen.

„Het zijn schatten van kinderen en we hebben veel steun aan elkaar. Ze helpen waar mogelijk. De meiden gaan heel leuk met elkaar om en hebben al jaren hetzelfde vriendinnengroepje. Livia is dan wel een paar jaar jonger, toch is ze volledig opgenomen in de groep. Ze gaan bijvoorbeeld ook samen op vakantie, ze doen elke avond atletiektraining met elkaar en gaan samen uit.

05.00 uur Ramón wordt wakker en drinkt een kopje espresso. 05.45 uur Ramón gaat naar de sportschool om te trainen. 07.15 uur Ramón komt weer thuis om zoon Sugoi te wekken en op weg naar school te helpen. 08.15 uur Ramón stapt in de auto om te rijden als taxichauffeur. 17.00 uur Ramón is weer thuis om te koken. Daarna gaat het gezin samen aan tafel. 19.00 uur Dochters Zoë en Livia gaan sporten met hun vaste vriendengroepje. 20.30 uur Quality time met Sugoi, daarna brengt Ramón hem naar bed. 21.30 uur Ramón zit op zijn laptop op sociale media en doet wat aan het huishouden. Om elf uur gaat hij naar bed.

„De oudste is een soort moederfiguur voor Sugoi: hij luistert echt naar haar. Ze zijn vorige week nog met z’n drieën naar Walibi gegaan. Ook heb ik hele lieve ex-schoonouders die vlakbij wonen. Als het nodig is kunnen we daar altijd terecht. En elke donderdag eten we er met z’n allen.”

Geen superschoonmaker

„Ik was helemaal niet zo van het huishouden. Maar ik heb een kant van mezelf leren kennen, dat is ongelooflijk. Je kunt als mens dus echt overal aan wennen. Al ben ik nog steeds geen superschoonmaker, hoor. En een puber aan de afwas krijgen is ook heel lastig. Het lijkt me heerlijk een schoonmaker in dienst te kunnen nemen, dat zou me zoveel stress schelen. Nu maak ik in mijn hoofd telkens lijstjes met alles wat ik nog moet doen, maar werk ik ze vervolgens nooit helemaal af. Vaak heb ik pas na het avondeten tijd om me met het huishouden bezig te houden. Ik heb geen droger of vaatwasser, dus daar gaat veel tijd in zitten. Maar uiteindelijk komt het altijd allemaal op z’n pootjes terecht, zonder al te veel stress. Al ben ik daar zelf ook nog wel eens verbaasd over.”

Sportief gezin

„Ik moet echt elke dag sporten – sporten is zo belangrijk voor mij. Voor de kinderen trouwens ook: mijn ex-vrouw was ook heel sportief. We hebben elkaar zelfs ontmoet op de sportschool, dus bij de kinderen is het sporten er met de paplepel ingegoten. Beide dochters zitten op atletiek en ze gaan elke dag samen na het avondeten naar het krachthonk om te trainen.

„We willen zoveel mogelijk dingen samen ondernemen. Mijn zoontje houdt heel erg van voetbal – in het weekend gaan we met z’n allen bij hem kijken als het mooi weer is. Omdat we vlakbij de duinen wonen pakken we ook vaak de fiets, om daarna op een terrasje te gaan zitten.

„In het atletiekseizoen hebben de meiden bijna elke zaterdag wel een wedstrijd. Die zijn door het hele land, dus dan ben je vaak een dag kwijt om ze overal heen te rijden. Mijn zoontje gaat meestal niet mee, die blijft thuis om te voetballen met vriendjes.”

Een klantenkring opbouwen

„Mijn grote doel is het hebben van een eigen personal training-studio, zodat ik een kleine groep mensen persoonlijk kan begeleiden. Veel mensen willen niet naar een sportschool en zo’n kleine studio is dan ideaal om ze toch enthousiast aan het sporten te krijgen. De wens voor de studio is heel lang geleden ontstaan en eigenlijk altijd blijven hangen. Maar in zoiets moet je investeren, en dat lukt me nu nog niet. Ik heb vorig jaar wel mijn fitnessinstructeurdiploma gehaald, en ook mijn bootcamp-instructeurdiploma heb ik op zak.

„Ook heb ik al een klant: ik train met hem op de sportschool waar ik zelf ook train. Hij wil afvallen en spieren opbouwen, dus ik heb voor hem een programma ontwikkeld. Drie keer per week ben ik met hem aan de slag. Dat doe ik ‘s avonds en in het weekend.

„Ondertussen probeer ik in de taxi alvast mijn klantenkring op te bouwen. Ik ga mijn personal trainingkaartje pontificaal op het dashboard plaatsen. Dan weet ik zeker dat mensen er zelf over beginnen, en dan kun je er ook gemakkelijk op inhaken. Ik heb tot nu toe eigenlijk alleen maar enthousiaste reacties gekregen als ik over mijn plannen vertel.”

