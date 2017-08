Dit is wat we nu wel en niet weten over het eierschandaal

Wat is er mis met die eieren? De eieren waar de NVWA voor waarschuwt bevatten een te hoge concentratie fipronil. Dat is een bestrijdingsmiddel, onder meer tegen bloedluizen bij kippen, dat niet gebruikt mag worden in de voedselketen. In de eieren van één boerderij is zoveel fipronil aangetroffen dat de toezichthouder aanraadt de eieren niet te eten en weg te gooien. Dat is het ei dat „acuut” gevaarlijk kan zijn.Daarnaast zijn er verschillende andere kippenboeren die in mindere mate besmet zijn. „Uit voorzorg” raadt de NVWA aan om deze eieren niet aan kinderen te geven. Voor kinderen geldt een lagere grenswaarde dan bij volwassen. Op dit moment zijn ruim 150 Nederlandse kippenboerderijen deels of helemaal ‘geblokkeerd’. Dat is ongeveer een vijfde van het totale aantal kippenboerderijen. Vlees of eieren mogen deze boerderijen niet af. Het gaat in ieder geval om deze kippenboerderijen:

Lees ook: Boer kan kiezen: ruimen of ruien

Wat is fipronil? Fipronil is een breedwerkend bestrijdingsmiddel dat insecten en mijten doodt. De stof behoort tot de fenylpyrazolen. Het verstoort de werking van het centrale zenuwstelsel van ongedierte, waardoor zij doodgaan.

Hoe giftig is fipronil? De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als ‘matig toxisch’. Mensen die de stof via het voedsel hebben binnengekregen kunnen last krijgen van zweetaanvallen, misselijk of duizelig worden, en hoofd- of buikpijn krijgen. Bij een eenmalige blootstelling verdwijnen deze symptomen echter snel zonder blijvende gevolgen voor de gezondheid. Vanuit het maagdarmstelsel wordt de stof slecht opgenomen in het lichaam, waardoor het grootste deel via de ontlasting het lichaam weer verlaat. In de wetenschappelijke literatuur staat een beschrijving van een blinde Chinese vrouw van 77 jaar die per ongeluk de inhoud van een mierenlokdoosje met fipronil opat, omdat ze dacht dat het een koekje was. De vrouw voelde zich een half uur daarna wat ‘wazig’ maar bij een uitvoerige medische controle enkele uren daarna, bleek er geen schade aan haar gezondheid. In proefdieronderzoek is vastgesteld dat fipronil in hoge doses de schildklier, lever en nieren kan aantasten.

Hoe herken ik een besmet ei? Elke kippenboerderij heeft een eigen code die op het ei gedrukt wordt. Het ei dat acute gezondheidsproblemen kan opleveren heeft de code X-NL-40155XX. Op het ei zijn de X-en ook een getal. Zie de website van de NVWA voor alle codes.

Waar zijn die besmette eieren terechtgekomen? Een deel is dus in de supermarkt beland en verkocht – vandaar de waarschuwing. Een ander deel is teruggehaald uit winkels. Dan zijn er ook nog de eieren die niet in een eierdoosje terecht komen, maar verwerkt worden in bijvoorbeeld cake, sauzen of eiersalades. Op dit moment wordt door de NVWA in kaart gebracht waar en hoe de besmette eieren verwerkt zijn. De producten hoeven vooralsnog niet terug, omdat de concentraties erg laag lijken te zijn. Nederland exporteert ook eieren: jaarlijks zo’n 7 miljard. De fipronil-eieren blijken in meerdere andere Europese landen terecht te zijn gekomen. Lees ook: Hoe het fipronilschandaal zich uitbreidt over Europa

Liggen er nog besmette eieren in de supermarkt? Nee. Of beter: hoogstwaarschijnlijk nee. Want vorige week moesten er alsnog extra eieren uit de schappen worden gevist, na de mededeling dat alle eieren in de supermarkt schoon waren. „Alle eieren die nu in de supermarkt liggen zijn schoon”, zegt René Roorda, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) nu. „Er liggen geen eieren in de supermarkt met codes van de lijst van de NVWA.” Ook de woordvoerder van Albert Heijn zegt dat alle eieren in hun schappen fipronilvrij zijn. „De besmette eieren bereiken ons niet meer. De boeren leveren ze niet meer. En als er toch nog eieren op de lijst staan, worden die er al bij de pakstations uitgehaald.” Maar of daarmee de hele keten waterdicht is, is niet 100 procent zeker. De lijst van besmette boerderijen groeit namelijk nog steeds. „Gisteren zijn er nog nieuwe bedrijven bijgekomen”, bevestigt de woordvoerder van de NVWA. „Die eieren worden nog teruggeroepen. Maar dat gaat nu wel snel.”

Wat moet je doen als je per ongeluk al een fipronil-ei gegeten hebt? Eigenlijk niets. De concentratie die één ei bevat, vormt waarschijnlijk geen direct gevaar voor de gezondheid. Echter, de dosis maakt het gif. Dus als je deze eieren zou blijven eten komt de gezondheid wel in gevaar. Daarnaast zijn kleine kinderen en de ongeboren kinderen van zwangere vrouwen waarschijnlijk gevoeliger voor de effecten van de stof. Het is daarom toch verstandig de verdachte eieren terug te brengen of weg te gooien. Lees ook: De kippenhoofdstad tikt gerust nog een eitje

Waarom ligt de NVWA zo onder vuur? Bij een bijeenkomst op woensdag 9 augustus heeft een Belgische parlementscommissie gezegd dat de NVWA al in november 2016 op de hoogte was van het gebruik van fipronil in de Nederlandse pluimveesector. De commissie kreeg „per toeval” nota’s in handen waaruit dat zou blijken. Het FAVV verwijt de NVWA „traag” te hebben gereageerd op verzoeken om „informatie en ondersteuning”. Lees ook het bericht: ‘Nederland reageerde te traag op gif’ en een verslag van die vergadering: ‘Alles is blijkbaar de schuld van de Hollanders’ De NVWA erkent dat de toezichthouder in november een „anoniem signaal” had ontvangen over het „illegaal gebruik” van fipronil bij het schoonmaken van stallen ter bestrijding van bloedluis, maar zegt dat het toen geen „weet” had van besmetting van eieren. De NVWA is bovendien bekritiseerd om haar verwarrende communicatie vlak nadat het nieuws over de besmette eieren bekend werd. In het actualiteitenprogramma Nieuwsuur van dinsdagavond 1 augustus adviseerde plaatsvervangend inspecteur-generaal van de NVWA Freek van Zoeren om tijdelijk geen eieren te eten. Het officiele advies van de NVWA was echter steeds om alleen de eieren met de door de NVWA genoemde codes niet te eten. Woordvoerder van de NVWA Paula de Jonge zei een dag later: „We doen onderzoek naar ongeveer eenvijfde van de sector. Je wilt niet de hele sector in diskrediet brengen.” Door mismanagement escaleerde de crisis, schrijft specialist veterinaire volksgezondheid Dick Groothuis. Lees ook zijn opiniestuk: De eiercrisis is maar klein, het falen groot. Ook oud-VVD-Kamerlid en oud-pluimveehouder Gert-Jan Oplaat heeft geen goed woord voor over voor de toezichthouder: ‘De NVWA is een totaal verrotte organisatie’