Trump: “Militair ingrijpen optie voor Venezuela”

“Venezuela is niet ver weg. De mensen lijden en zijn aan het doodgaan. We hebben veel opties voor Venezuela waaronder een mogelijk militaire optie, mocht dat nodig zijn,” zei Trump vanaf zijn vakantieverblijf in Bedminster tegenover journalisten. Daar waren ook de minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, en de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nikki Haley, bij.

Er vinden regelmatig massale demonstraties in het Zuid-Amerikaanse land plaats tegen het autoritaire regime van president Nicolás Maduro. Volgens de Verenigde Naties gebruiken Venezolaanse veiligheidsdiensten stelselmatig buitensporig geweld tegen demonstranten in het land. Sinds april zouden daarbij meer dan honderd doden zijn gevallen. Daarnaast zouden er sindsdien meer dan 5.000 demonstranten onterecht zijn opgesloten.

Sinds anderhalf jaar verkeert Venezuela in een alsmaar grotere crisis. Door de dalende olieprijs, is de economie van het land ingestort. Er is extreme voedselschaarste, hevige inflatie en een voortdurend tekort aan medicijnen.

Op initiatief van Maduro is er een Grondwetgevende Vergadering ingesteld, die zich superieur stelt aan alle andere bestuurslagen in Venezuela en een nieuwe grondwet gaat schrijven. Deze zorgt dat er meer macht bij Maduro ligt.

Amerikaanse landen veroordeelden de situatie in Venezuela eerder al. Ministers van Buitenlandse Zaken van zeventien landen, waaronder Brazilië, Canada, Mexico en Argentinië lieten weten de nieuwgekozen grondwetgevende vergadering in Venezuela niet te zullen erkennen. In de slotverklaring veroordelen de zeventien Amerikaanse landen deze ‘verstoring van de democratische orde’ in Venezuela. Verder werd de Venezolaanse president Nicolás Marudo opgeroepen politieke gevangenen vrij te laten.

De regering-Trump heeft eerder al de tegoeden van een aantal vooraanstaande Venezolanen bevroren, zoals de broer van oud-president Hugo Chávez en een vooraanstaand adviseur van de huidige machthebber Nicolás Maduro. Zij waren volgens hen medeverantwoordelijk voor het beleid om de democratie in Venezuela te ondermijnen.

Ook sancties tegen de olie-industrie van Venezuela worden gezien als mogelijk instrument.