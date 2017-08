Schippers prolongeert wereldtitel 200 meter

Dafne Schippers heeft goud gepakt op de 200 meter bij de WK Atletiek in Londen. In 22.05 troefde ze Marie Josee Ta Lou en Shaunae Miller-Uibo Ta Lou nipt af.

Schippers kwam met lichte voorsprong uit de bocht, maar wist de Ivoriaanse Ta Lou dichtbij zich. Maar in een bloedstollend laatste rechte stuk bleef ze haar net voor.

De Utrechtse atlete reageerde bij de NOS dolblij op haar overwinning:

“Dit is zo speciaal. Ik heb er zo hard voor gewerkt en moest er vandaag ook voor vechten [...] Natuurlijk was ik niet zeker dat het hier zou lukken. Ik wilde eerder in het seizoen harder, maar het lukte niet. Dit is ook zo’n opluchting.”

Schippers werd twee jaar geleden in Bejing ook al wereldkampioen op de 200 meter. Toen liep ze in de Chinese hitte 21.63. Bij de Olympische Spelen vorig jaar in Rio de Janeiro pakte ze zilver. Daarna wisselde ze van coach en werkwijze.

Bij deze WK Atletiek in Londen won ze afgelopen zondag brons op de 100 meter, het koninginnenummer. Twee van haar grootste concurrentes in de afgelopen jaren, Tori Bowie en Elaine Thompson, deden niet mee aan de 200 meter in Londen.

Minister-president Mark Rutte was er als de kippen bij om Schippers te feliciteren met haar overwinning.

Visser naar hordenfinale

Zevenkampster en hordenloopster Nadine Visser heeft de finale bereikt van de 100 meter horden. Ze werd in een tijd van 12,83 derde in haar halve finale. Dat was niet genoeg om zich direct te plaatsen voor de eindstrijd van zaterdag, maar ze haalde de finale alsnog als een van de twee tijdsnelsten.

Foto: Robin van Lonkhuijsen.

Visser werd eerder deze week zevende op zevenkamp waar ze zich in haar voorbereiding vooral op heeft gericht. De andere Nederlandse in de halve finale van de 100 meter horden, Sharona Bakker, werd kansloos uitgeschakeld.

Verstegen en Douma halen finale niet

De middenlange afstandslopers Sanne Verstegen en Richard Douma werden beiden uitgeschakeld in hun halve finales vrijdagavond.

Verstegen finishte in haar race op de 800 meter als zevende in 2.00,92, terwijl ze bij de beste twee had moeten zitten om direct door te gaan naar de finale.

Douma werd dertiende en laatste in zijn halve finale op de 1500 meter. De atleet kwam in de series nog ten val, maar werd na een succesvol protest alsnog toegevoegd aan het deelnemersveld van de halve eindstrijd.

Tienkampers in achterhoede

Na de eerste dag van de tienkamp staat Eelco Sintnicolaas op een teleurstellende 17e plaats. Hij hoopte mee te kunnen doen om de medailles nadat hij in 2011 en 2013 als vijfde eindigde op de WK. Pieter Braun vindt zichzelf na dag één terug op de 19e plek.