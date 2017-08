Pluimveehouders willen schade verhalen op NVWA en ongediertebestrijders

Dertig pluimveehouders stellen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Chickfriend en het Belgische Poultry Vision aansprakelijk voor de schade aan hun bedrijven. Dat zegt hun advocaat Anita Winter van Bout Advocaten tegen NRC. Die schade loopt mogelijk in de miljoenen euro’s.

De kippenboeren vinden dat de schade aan hun bedrijf, die volgens Winter per bedrijf „in de tonnen loopt”, voorkomen of beperkt had kunnen worden als de NVWA eerder had gehandeld. Eerder deze week bleek dat de toezichthouder eind vorig jaar al een tip kreeg over het gebruik van fipronil bij de bestrijding van bloedluis in de pluimveesector.

„Als de NVWA inderdaad eerder op de hoogte was, had het ook moeten handelen. Dan was de schade beperkt geweest”, aldus Winter. Ze gaat het mogelijk nalatige handelen van de NVWA voorleggen aan de rechter. De afgelopen week werden zo’n honderdtachtig Nederlandse pluimveehouders geblokkeerd door de toezichthouder omdat het verboden gif fipronil in hun eieren was gevonden. Totdat die stof niet meer in de eieren wordt aangetroffen, mogen zij geen eieren verkopen.

Chickfriend

Ook van het bedrijf dat fipronil zou hebben gebruikt bij de bestrijding van bloedluis in kippenstallen, Chickfriend, wordt geld geëist. „Maar ik verwacht niet dat we veel schade kunnen verhalen op dat bedrijf, dat waren twee jonge ondernemers”, aldus Winter. Wel gaat ze haar cliënten voegen bij de strafzaak tegen het Barneveldse bedrijf. Hetzelfde geldt volgens Winter voor de Belgische leverancier Poultry Vision en zijn voormalige, Nederlandse zakenpartner Nick H., die de boeren eveneens aansprakelijk stellen.

De twee eigenaren van het bedrijf Chickfriend dat aan de basis staat van de eiercrisis, zijn gearresteerd. Wie zijn de ambitieuze boerenjongens en hoe kwamen ze in de bloedluisbestrijding terecht? Lees ook: De jongens met het wondermiddel

Het Openbaar Ministerie doet momenteel onderzoek naar Chickfriend en een Nederlandse handelaar in bestrijdingsmiddelen. Ongediertebestrijders Martin van der B. en Mathijs IJ. werden donderdag opgepakt en verhoord. Ook Nick H. is verdachte in het strafrechtelijk onderzoek. Hij claimde vrijdag dat hij de tipgever van de NVWA in november vorig jaar geweest is.

Volgens advocaat Winter sluiten zich de komende dagen mogelijk nog zo’n twintig pluimveehouders aan bij de eis. Ook een Wageningse advocaat bereidt namens een groep pluimveehouders een rechtszaak tegen de NVWA voor.