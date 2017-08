Oudste man ter wereld (113) overleden in Israël

In de Israëlische stad Haifa is vrijdag de oudste man ter wereld overleden. Holocaustoverlever Yisrael Kristal stierf op 113-jarige leeftijd.

Vorig jaar vierde hij nog zijn bar mitswa, een joods ritueel om de overgang naar de religieuze meerderjarigheid te bekrachtigen. Normaal gebeurt dat op 13-jarige leeftijd, maar de Eerste Wereldoorlog gooide destijds roet in het eten.

Kristal werd op 15 september 1903 geboren in de Poolse stad Zarnow. In 1920 verhuisde hij naar Lodz. Daar begon hij een snoepfabriek, trouwde hij en kreeg hij twee kinderen.

Volgens de Israëlische krant Haaretz werd hij vanuit het joodse getto in Lodz al in 1940 naar Auschwitz gedeporteerd. Zijn vrouw en kinderen overleefden de Holocaust niet, maar Kristal wist zich al die jaren in leven te houden.

Hij wilde nooit veel vertellen over de Tweede Wereldoorlog, maar zei een paar jaar geleden in een zeldzaam interview met Haaretz dat je ‘twee boeken zou kunnen vullen met wat er op één dag gebeurde in Auschwitz’.

Na de oorlog hertrouwde Yisrael Kristal en kreeg hij opnieuw kinderen. In 1950 emigreerde hij met zijn nieuwe vrouw naar Haifa in Israël en begon daar weer een snoepfabriek.

Kristal laat twee kinderen en meerdere (achter)kleinkinderen na.