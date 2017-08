Leeuwinnen krijgen meer geld van NOC*NSF

Sportkoepel NOC*NSF heeft de Nederlandse voetbalsters de A-status verleend. Dat betekent dat de Oranje Leeuwinnen de beschikking krijgen over voorzieningen als verzekeringen, onkostenvergoederingen en studieregelingen om zich fulltime op hun sport te kunnen richten. En eventueel een aanvulling op hun inkomen.

Sporters krijgen de A-status als ze bij de Olympische Spelen of een WK bij de eerste acht eindigen, of bij een ander internationaal topsportevenement uitzonderlijk presteren. Bij die status hoort ook carrièrebegeleiding na de topsport.

Volgens KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee hebben de voetbalvrouwen de extra steun dubbel en dwars verdiend:

“Ere wie ere toekomt. Dit is echt een bekroning van de geweldige prestaties van onze dames. Met deze A-status zullen de Oranje Leeuwinnen ook in de toekomst vast onze verwachtingen blijven overtreffen.”

De A-status geldt altijd voor een jaar. Daarna beslissen NOC*NSF en de KNVB over eventuele verlenging daarvan. In 2009 toen Oranje de halve finale haalde op het EK in Finland, kreeg de ploeg ook al eens de A-status, maar die werd later na tegenvallende prestaties weer afgenomen.

De Oranje Leeuwinnen pakte zondag in Enschede voor het eerst de Europese titel door Denemarken in de finale met 4-2 te verslaan. Maandag werd de ploeg uitbundig gehuldigd in Utrecht.