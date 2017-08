Ontdierentuinen

‘Eigenlijk best zielig, dat ze pas eten krijgen als ze een kunstje hebben gedaan.” Bedremmeld knikt een meisje van rond de tien naar twee zeeleeuwen, in Wildlands Adventure Zoo Emmen. Ze speelden mee in een toneelstukje waarin een clowneske verzorgster met een grote bril steeds een visje toewierp als ze een zweefduik maakten of raar waggelden.

Mij verbaasde het dat hier überhaupt nog zo’n circusact was. Verderop moest Avonturenpark Hellendoorn zijn zeeleeuwenshow staken toen Rutte II een verbod op circusdieren instelde. Maar dierentuinen blijken hiervan uitgezonderd. Die geven ze meer ruimte voor het ‘natuurlijke gedrag’. Ik wist niet dat het met één zwemvliesje flapperen naar vijfhonderd klappende mensen het natuurlijke gedrag is van de zeeleeuw.

Wel weet ik dat dit voor de meeste bezoekers het hoogtepunt van hun dag was. Want bijster veel sensationele beesten zijn er verder in Emmen niet. Er liggen wat leeuwen voor pampus op een rots. Giraffen en olifanten sloffen wat landerig rond. Er zijn twee ijsberen, wat aapjes, vlinders, woestijnratjes… Dat is het wel zo’n beetje.

Donderdag bracht De Standaard een artikel rond de vraag of dierentuinen nog wel van deze tijd zijn. Ze zullen gaan ‘ontzooën’, was de voorspelling in Vlaanderen. Minder kooien, meer natuurlijke leefruimte.

Emmen is al flink ‘ontzood’. Het park koos vorig jaar bewust voor minder dieren in grotere ruimtes. De prijs daarvoor is een verlies aan spektakel, dat gecompenseerd moet worden door de ‘safari’ (een half uur in de rij voor een rondje van vijf minuten), het boottochtje (te lange wachtrij), de 4D-show (duur: 4 minuten).

Zie hier het dierentuindilemma. Om verantwoord én winstgevend te zijn moet je je transmuteren tot een hybride wezen dat half pretpark, half dierentuin is. In dit Drentse geval: vlees noch vis. Tegen Eftelingprijzen.

Oog in oog met een volwassen mensenman die vanuit het safaritreintje een selfie probeerde te schieten terwijl hij een meegeholde struisvogel kietelde, vroeg ik me af of we niet beter helemaal konden kappen met deze kolder. Bouw leuke attractieparken en stuur die beesten terug naar hun eigen land. Camera’s op, VR-brillen inpluggen, en voilà: echt natuurlijk gedrag. Net als in die nestkastwebcams van de vogelbescherming. Radicaal ontdierentuinen.

In het Drentse Witteveen zag ik maandag spandoeken voor een pluimveebedrijf: ‘Overheid laat kippen stikken.’ 72.000 gezonde kippen zijn daar vergast, omdat dat efficiënter was dan ze op een detox-dieet te zetten.

Tegelijkertijd lanceerde tuin- en dierenwinkel Ranzijn een ‘dierenuitvaart’-service, met een ‘crematie op maat’. Er zal een dag komen waarop men verwonderd terugkijkt op hoe wij in onze tijd zijn omgegaan met dieren.

Christiaan Weijts schrijft op deze plek elke vrijdag een column.