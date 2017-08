Minister Koenders over Kenia: ‘Respecteer verkiezingsuitslag’

Minister Koenders van Buitenlandse Zaken roept om ‘de kalmte te bewaren’ in de Keniaanse verkiezingen. Dat zei hij vrijdagmiddag naar aanleiding van de rellen die eerder deze week uitbraken in reactie op de verkiezingsuitslag.

Koenders sluit zich hiermee aan bij het advies van de verkiezingswaarnemingsmissie van de Europese Unie, de Afrikaanse Unie en Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie Mogherini. Ook riep hij alle partijen en hun achterban in een persbericht op om de einduitslag te respecteren. De definitieve verkiezingsuitslag wordt vermoedelijk later vandaag bekend gemaakt.

Mogelijke fraude

Op 8 augustus gingen de Kenianen aan de stembus. Uit tussentijdse verkiezingsuitslagen zou blijken dat de huidige president Kenyatta herkozen zou zijn. Volgens zijn tegenstander, oppositieleider Raila Oding, is er sprake van fraude. Volgens Odinga zou er gesjoemeld zijn met de computers van de kiescommissie. Na Odings beschuldiging braken er op meerdere plekken in het land rellen uit. Door de onrust onder demonstranten is er extra politie op de been.

Naar aanleiding van deze rellen paste het ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagochtend het reisadvies aan. Het advies is om demonstraties, politieke bijeenkomsten en protesten te vermijden. Voor het oosten van het land geldt een niet-reizen advies. Voor reizen naar de hoofdstad Nairobi is een veiligheidsrisico afgegeven.