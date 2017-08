Minder Libische vluchtelingen maken oversteek Italië

Het aantal vluchtelingen dat vanuit Libië Italië bereikt is de afgelopen maand met meer dan 50 procent afgenomen ten opzichte van de maand ervoor. Dat blijkt uit cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. In juli kwamen 11.461 Libiërs het land binnen, in juni waren dat er nog 23.524.

Europa probeert het aantal migranten dat vanuit Libië de Italiaanse kust bereikt af te remmen door onder meer mensensmokkelaars dwars te liggen die migranten de Middellandse Zee over sturen. Zo werd vorige maand per direct de export van rubberboten naar Libië aan banden gelegd. De beperkingen gelden ook voor buitenboordmotoren.

Omstreden missie

Begin deze maand maakte de Italiaanse overheid bekend te zijn begonnen met patrouilles van Italiaanse marineschepen in de territoriale wateren van Libië. Nadat het Italiaanse parlement vorige week had ingestemd met deze missie, is een eerste marineschip, de Comandante Borsini, inmiddels in Tripoli aangekomen. Later zouden nog een handvol andere schepen volgen, plus vliegtuigen.

De samenwerking met de Libische kustwacht betekent dat mensen die van onzeewaardige bootjes worden gehaald, tegen hun zin in weer worden teruggebracht naar Libië. Amnesty International heeft de missie bestempeld als “een schandalige poging om de redding van migranten en vluchtelingen te omzeilen”.

Verreweg de meeste migranten die Italië bereiken zijn afkomstig uit Libië. Vanaf begin dit jaar tot eind juli waren dat 91.584 mensen, wat neerkomt op 96 procent van alle migranten die Italie bereiken.