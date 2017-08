Lily, Howick en hun moeder mogen uitgezet naar Armenië

Het Amersfoortse gezin van moeder en haar kinderen Lily en Howick mag worden uitgezet naar Armenië. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht besloten.

De moeder zou gescheiden worden uitgezet van haar 11 en 12 jaar oude kinderen en had daarom een uitzettingsverbod aangevraagd. Ook zouden er onjuiste gegevens staan op documenten die Armenië heeft verstrekt over de uitzetting. Maar de rechter heeft alle bezwaren van tafel geveegd.

De vrouw wordt, als staatssecretaris Dijkhoff geen gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid, maandag al uitgezet. Ze zit nu een uitzetcentrum in Zeist. Haar kinderen zijn op een logeeradres dat de moeder geheim wil houden. Tegen de uitspraak van de rechter is geen beroep mogelijk.

Klasgenoten van Lily en Howick voerden vrijdag nog actie op het Binnenhof. Ze overhandigden een brief aan de formatieonderhandelaars met het dringende verzoek dat Lily en Howick mogen blijven.

Volgens Defence for Children, dat ook actie voerde tegen de uitzetting, zijn de kinderen in Rusland geboren en zijn ze nog nooit in Armenië geweest. De moeder is wel een etnische Armeense, maar komt uit Azerbeidzjan. Het gezin woont al negen jaar in Nederland, maar de kinderen werden afgewezen voor de kinderpardonregeling.

De 11-jarige Lily zei eerder tegen Defence for Children dat ze absoluut niet naar Armenië wil: