FC Utrecht wint simpel van ADO in openingsduel

FC Utrecht heeft het eerste eredivisieduel dit seizoen simpel met 3-0 gewonnen van ADO Den Haag. In de Hofstad bewees de van NAC Breda overgekomen Cyriel Dessers met twee doelpunten meteen zijn waarde voor de Utrechters.

Dessers opende al na een kwartier de score, maar deed dit vanuit buitenspel positie: Gyrano Kerk schoot op de lat, uit de rebound scoorde de 22-jarige Belg. Utrecht-middenvelder Anouar Kali, die zijn rentree maakte bij de club, moest al na 27 minuten geblesseerd naar de kant na een charge van Danny Bakker, die niet met een kaart werd bestraft. De nieuwe Noorse ADO-spits Bjørn Johnsen maakte kort voor rust met een mooi schot nog bijna de gelijkmaker.

Ook na rust was FC Utrecht de thuisploeg de baas. En net als in de eerste 45 minuten mocht Bakker van geluk spreken dat hij geen kaart kreeg voor een overtreding: deze keer was het spelmaker Yassin Ayoub die met een blessure het veld moest verlaten.

Na tien minuten in de tweede helft was het de van SC Cambuur overgekomen Sander van de Streek die namens Utrecht met een kopbal de 2-0 aantekende. Daarvoor had ADO-spits Johnsen de paal geraakt. Tom Beugelsdijk kopte nog op de lat, maar negen minuten voor tijd was het opnieuw Dessers die uit een counter de eindstand op 3-0 bepaalde.