De start van de eredivisie: vier stellingen, vier experts

De Mos : „Ik weet niet of Van Persie in de juiste conditie verkeert om Feyenoord beter te maken. Hij is blessuregevoelig, speelde onregelmatig bij Fenerbahçe. De vraag is of Van Persie een type Kuijt is dat er nog één keer alles wil uitpersen. Bij Kuijt voelde je dat wel, en de voetballerij is dan al snel geneigd om te denken dat dat ook bij anderen zo uitpakt. Van Persie vind ik meer iemand die op zijn gemak gaat afbouwen, terug bij Excelsior, dan is de cirkel rond. Bij Feyenoord is de druk hoog en zal hij continu worden afgezet tegen Kuijt. Daar is hij gevoelig voor. Van Persie is geen aaibeer, hè. Hij heeft vijanden, ook toen hij nog zo goed was.”

De Boer : „Eens. Tenzij Robin akkoord gaat met een eventuele reserverol. Als hij zich vervolgens ook zo opstelt in de groep, positief naar anderen toe, dan wordt het een ander verhaal. Hij heeft natuurlijk heel veel kwaliteit. Maar als je puur naar de basisopstelling kijkt vraag ik me af waar hij moet spelen. Is hij beter dan Nicolai Jørgensen? Er zijn mensen die die vraag niet meer durven te stellen.”

De uitschakeling van PSV in de Europa League was een incident

Verbeek: „Het vervelende voor Phillip Cocu is dat de selectie nog steeds niet compleet is. Er is weinig stabiliteit, nu is Davy Pröpper weg, Luuk de Jong vertrekt mogelijk nog. Ik verwacht een moeizame seizoensopening, want ze hebben de zaken nog niet op orde, ze zijn nog niet klaar. Het gaat niet alleen om de kwaliteiten van spelers, maar ook om de groepsdynamiek, de teamontwikkeling. Die loopt vertraging op. Om nu al te praten over Cocu zijn positie vind ik te gek voor woorden. Ik ken Toon Gerbrands (algemeen directeur) en Marcel Brands (technisch directeur) vrij goed, die raken niet snel in paniek. Cocu gaat zijn vijfde seizoen in, wat voor een coach tegenwoordig erg lang is. Maar dat geeft ook stabiliteit, in ieder geval in de trainersstaf, dat kan een pluspunt zijn in een groep die fluctueert in personele bezetting. Dan is in ieder geval de trainer de stabiele factor.”

De Boer: „Ja. We zitten in een fase van het seizoen waarin dit nog een incident is. Het schudt PSV op tijd wakker en bovendien vind ik dat ze een respectabele selectie hebben. Er zullen ook nog spelers bijkomen. Ze hebben een linksback nodig, want Joshua Brenet is een rechtsback. Wat als De Jong vertrekt? Dat zal een aderlating zijn. Vanwege zijn rol in het team, maar ook omdat ik denk dat hij zich dit seizoen gaat revancheren. Aan de andere kant zijn er met Locadia en Lammers goede alternatieven.”

De Mos: „Sportief kwam de uitschakeling slecht uit, maar beleidsbepalers werden hierdoor wel met hun neus op de feiten gedrukt. Dat ze snel spelers moesten verkopen, om met dat geld de kluis aan te vullen. Na Guardado, Moreno, Willems en Pröpper zegt het veel over de status van PSV dat ook Zoet en De Jong nog weg mogen. Ik zie PSV niet als titelkandidaat. Voordeel is dat de club nu gedwongen is om jonge spelers in te zetten. Crisis? Nee, nog niet. Pas als er zaterdag wordt verloren van AZ.”

Bruggink: „Het was geen incident. Ze moeten bouwen aan een nieuw elftal. Tot 1 september gaat er nog veel gebeuren, ik heb veel vertrouwen in Brands en de scouting. Ik verwacht wel dat ze de komende weken schade oplopen in de competitie, maar ze zijn sterk genoeg zijn om mee te doen om de titel.”