De kleur als meerwaarde

„Deze foto toont de kunst van het weglaten in optima forma”, volgens de jury. „De kleur werkt vervreemdend, het geeft de foto een Twin Peaks-achtige sfeer.” En: „Het thema zit hier goed in verwerkt. In zijn eenvoud heel tof. ”

„Dit is de staart van onze poes, Roxy. Ze zit achter het gordijn en kijkt naar het dakterras, want ze wil graag naar buiten”, vertelt vakjuryprijswinaar Bouwe Brouwer (40) uit Sneek. „En nee, niet het hele huis is rood, hoor. Alleen de gordijnen en de vloerbedekking bij ons boven, maar de muren zijn spierwit.”

Het moment van de foto is goed getimed. Brouwer zal toch niet de hele dag met de camera in huis achter de poes aan lopen? „Ha, nee, zeker niet. Onze dochter is pas geboren, vandaar dat ik de camera paraat had. Met zo’n kleine meid in huis zou ik het liefst de hele dag foto’s maken.”

Zwart-wit

De kleur van de winnende foto mag dan bijzonder zijn, eigenlijk fotografeert Brouwer liever in zwart-wit. „Dat ligt mij veel meer. Ik vind het ook veel natuurlijker werken. Jaren geleden ben ik afgestudeerd aan de kunstacademie met hele grote zwart-wittekeningen. Zwart-wit is mijn grafische manier van kijken. Kleur gebruik ik alleen als het echt een meerwaarde heeft. Zoals in dit geval.”

Het liefst fotografeert hij mensen. „Als we naar het bos zijn geweest, kom ik heus weleens thuis met een foto van een mooie boom. En af en toe zit er ook een abstracter beeld tussen. Maar mensen fascineren mij mateloos: hoe ze zich in hun omgeving bewegen, hoe ze kijken. De kleine gebaren, de kleine momenten.”

Haiku’s

Uiteindelijk is Brouwer niet beroepsmatig verder gegaan met de kunst – „dan moet je serieus gaan tekenen en met je werk gaan leuren; dat vond ik te eenzaam” – maar werd leraar op een basisschool. Daarnaast fotografeert hij én schrijft hij haiku’s. Gedichten van zijn hand zijn regelmatig (in binnen- en buitenland) gepubliceerd en hij won er al diverse prijzen mee.

Steeds meer ook probeert hij zijn foto’s en gedichten te combineren. Een hele uitdaging. „Je hebt te maken met twee beelden, want een haiku is ook een soort beeld, maar dan in woorden. De foto moet geen illustratie zijn van de haiku, en de tekst geen uitleg van de foto. De twee moeten elkaar versterken. Dat doe ik intuïtief.”

Als vanzelf

Fotografie, het is zijn passie, maar Brouwer hoeft er niet zozeer zijn geld mee te verdienen. „De dingen gebeuren als vanzelf. Publicaties, wedstrijden, prijzen… Er ontstaan contacten, goede fotografen geven commentaar. Het is geweldig allemaal. Maar eerst maar eens beter worden in wat ik doe. Dan zullen we wel zien waar het toe leidt.”

