Babyafdeling MC Leeuwarden weer MRSA-vrij

De afdeling neonatologie van het Medisch Centrum Leeuwarden wordt vanaf maandag weer in gebruik genomen. Op de babyafdeling bleken vorige week zes pasgeboren kinderen besmet te zijn de MRSA-bacterie en die moest daardoor worden ontruimd.

De afdeling is gedesinfecteerd en wordt nu opnieuw ingericht, meldt het ziekenhuis. De couveuseruimte moest leeg zijn om goed te kunnen worden gereinigd. Daarom gold ook een opnamestop.

De besmette baby’s werden overgebracht naar een aparte, geïsoleerde afdeling. Maar volgens het ziekenhuis zijn ze niet ziek geworden van de bacterie.

Voor gezonde mensen is MRSA in de regel niet gevaarlijk, maar bij baby’s en andere mensen met weinig weerstand kan de ziekenhuisbacterie longontsteking of bloedvergiftiging veroorzaken. De bacterie is lastig te bestrijden, omdat hij resistent is tegen de meeste antibiotica.