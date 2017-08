Trump verklaart drugsepidemie tot nationale ramp

De Amerikaanse president Trump heeft de drugsepidemie in de VS donderdag verklaard tot een nationale ramp. Zijn verklaring zou tot meer financiële steun voor afkickprogramma’s en hulp aan drugsverslaafden kunnen leiden.

Iets tot nationale ramp verklaren geeft de regering ook meer flexibiliteit om bepaald beleid te maken, regels en restricties in te stellen. Tijdens een briefing in New Jersey zei Trump:

“De drugsepidemie is een nationale ramp en ik noem het dat nu ook officieel van nu af aan. Het is een serieus probleem met een omvang die we nog nooit eerder hebben gezien.”

Vorige week raadde de gouverneur van New Jersey, Chris Christie, Trump nog aan om de noodtoestand uit te roepen over de omvang van het drugsprobleem. Het drugsgebruik in de VS loopt steeds meer uit de hand. Dagelijks overlijden meer dan honderd Amerikanen aan een overdosis. Elke drie weken overlijden er net zoveel mensen als het aantal dat omkwam bij de aanslagen van 11 september. Vorig jaar overleden tussen de 59.000 en 65.000 mensen aan een overdosis. In 2015 waren dat er 52.000.

De noodtoestand wordt normaal gesproken alleen uitgeroepen bij kortdurende crisissen zoals bijvoorbeeld een orkaan of een virusuitbraak. Het is nog niet duidelijk wat de verklaring van Trump betekent voor het drugsprobleem dat van structurele aard is. Maar dat bestrijding ervan een kwestie van lange adem is, lijkt hij te snappen, bericht persbureau Reuters:

“We gaan veel tijd, geld en energie hierin steken. Dit is niet alleen een probleem van de VS, maar een wereldwijd probleem.”

In totaal zijn er twee miljoen Amerikanen verslaafd aan pijnstillers, nog een half miljoen aan heroïne of sterkere synthetische opiaten als fentanyl en carfentanil. Sinds 1999 is het aantal doden door overdoses in de VS verviervoudigd. Amerikanen onder de vijftig sterven nu vaker aan een overdosis dan in het verkeer. Met name in de Midwest, Ohio, West-Virginia en Kentucky heeft de opiatenepidemie het hardst toegeslagen.