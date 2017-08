Trump TV: propaganda als antwoord op ‘fake media’

Misschien heeft u gemist hoeveel successen president Trump deze week heeft geboekt? Dat kan kloppen, „want er is zo veel nepnieuws beschikbaar”. Zo heeft u ongetwijfeld gemist dat de president opnieuw zijn salaris heeft gedoneerd aan een goed doel, deze keer aan het ministerie van Onderwijs. De werkloosheid is op het laagste punt sinds 2001. En de president heeft „geweldige veteranen” ontmoet in Ohio.

Dit zijn de onderwerpen in de eerste aflevering van Real News, een nieuwsprogramma op de Facebook-pagina van de president. Sinds eind vorige maand zijn twee afleveringen gemaakt. De eerste werd gepresenteerd door schoondochter Lara Trump. De tweede door Kayleigh McEnany, die een paar dagen eerder ontslag nam bij CNN.

Op het eerste gezicht oogt Real News als een nieuwsprogramma van een zender zonder budget. Het decor is een blauwe wand, er is maar één camerastandpunt, er is geen muziek of montage. Hoe amateuristisch geproduceerd ook, de filmpjes waren meteen een succes. Op Facebook zijn ze samen 3,8 miljoen keer bekeken.

Real News is het antwoord van Donald Trump op, zoals hij het noemt, een campagne van de gevestigde Amerikaanse media om zijn presidentschap te ondermijnen. Kritiek in de pers doet hij af als ‘nepnieuws’. De media schilderde hij eerder al af als „vijand van het volk”. Vorige week schreef hij op Twitter: „Alleen de Fake News Media en Trump-vijanden willen dat ik stop met sociale media (110 miljoen mensen). De enige manier voor mij om de waarheid naar buiten te brengen!”

Ook Trumps voorganger Obama gebruikte filmpjes op sociale media om direct met Amerikanen te communiceren, West Wing Week. Deze snel gemonteerde clipjes leken alleen niet op reguliere journalistieke programma’s. Bovendien werden ze niet gemaakt als daad van protest tegen de bestaande media.

De reacties op Real News zijn, van links tot rechts, zeer kritisch. De conservatieve commentator Erick Erickson schreef: „Heel Sovjet-achtig.” Komiek Seth Meyers noemde Real News „een combinatie van staats-tv en een aankondigingsbericht op school”. Volgens The Washington Post „klinkt Real News meer als Real Propaganda”.

Als presidentskandidaat speelde Trump met de gedachte een eigen tv-zender te beginnen. Trump kreeg veel kritiek in de conservatieve pers, ook op Fox News, en zocht naar manieren om zijn faam te verzilveren, mocht een gooi naar het Witte Huis mislukken. Maar gesprekken over Trump TV van schoonzoon Jared Kushner met een investeerder leidden tot niets.

Inmiddels zijn veel conservatieve media Trump gunstig gestemd. Kushners krant The New York Observer en de New York Post zijn pro-Trump. De goedbekeken Fox News-shows Fox & Friends en Hannity staan geen woord van kritiek toe. Strateeg Steve Bannon was hoofdredacteur bij de invloedrijke site Breitbart, en laat zijn invloed er nog gelden.

De directe aanleiding met een eigen nieuwsprogramma te beginnen, is dus niet dat er geen Trump-gezinde pers bestaat. Het heeft meer te maken met de aanstaande campagne voor Trumps herverkiezing in 2020. De uitzendingen zijn betaald uit de campagnekas, niet door het Witte Huis. Lara Trump werkt nu voor een campagnebureau dat met team-Trump samenwerkt. Kayleigh McEnany is in dienst getreden als woordvoerder van de Republikeinse Partij.

Deze vermenging van campaigner Trump en president Trump leidt tot irritatie bij het Campaign Legal Center (CLC), dat toeziet op de besteding van campagnegeld. Er is geen tekst in beeld die uitlegt wie de uitzendingen betaalt, ook al is dat in politieke campagnes verplicht. Een zegsman van CLC tegen The Daily Beast: „De president gebruikt nu campagnefondsen voor iets wat lijkt op staats-tv.”