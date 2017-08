Thuiskok: Horchata-rijstpudding

We gaan het weekend in met een klassieker. Rijstpudding is pure nostalgie voor me. Mijn moeder maakte het vroeger als dessert met vruchten in zoete siroop en het is al die jaren een favoriet gebleven waar ik regelmatig naar taalde. In verschillende toprestaurants wordt de rijstpudding, geheel terecht, ook geserveerd. Hier is die met horchata gemaakt en gepocheerde kweeperen voor de brunch, maar eet het gerust als nagerecht. Er zou trouwens meer met kweeperen gekookt moeten worden, de ingetogen zoete smaak met zuurtje en bijna vlezige structuur is perfect voor hartige gerechten zoals tagines.

Breng de rijst, horchata, melk, basterdsuiker en een snuf zout in een middelgrote pan aan de kook. Laat het rijstmengsel, onder voortdurend roeren, op laag vuur ongeveer 20 minuten koken tot je een gladde, romige rijstpudding hebt. Dit is een vrij saai klusje waarvoor je tijd moet uittrekken, dus neem eventueel een goed boek mee naar de keuken! Zodra de rijst gaar is en bijna al het vocht heeft opgenomen, voeg je de margarine, geraspte sinaasappelschil en vanillepasta toe. Voeg tegen het eind van de kooktijd gerust een extra scheutje melk toe als je van een iets dunnere rijstpudding houdt. Verdeel de rijstpudding over serveerkommen, schep de gepocheerde kweeperen erop en sprenkel er wat van de pocheersiroop over. Strooi er eventueel nog een snuf koekkruiden over.