Noord-Korea: plannen voor raketaanval op Guam

Noord-Korea heeft plannen gepresenteerd voor een raketaanval op het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan, ten oosten van de Filippijnen. Vier raketten zouden kunnen worden afgevuurd die dertig tot veertig kilometer van het eiland in zee zullen belanden. Dat meldt persbureau Reuters.

De bekendmaking is een nieuwe escalatie in het conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten. Noord-Korea ontwikkelt nucleaire wapens en langeafstandsraketten die het vasteland van de VS kunnen bereiken. Dat veroorzaakt al tijden spanningen tussen de twee landen.

‘Enorme onzin’

Het plan voor de raketaanval op Guam vormt een reactie op uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. Die zei dat Noord-Korea “vuur en razernij” te wachten staat als het land de VS blijft bedreigen.

Noord-Korea deed die uitspraken donderdag af als “enorme onzin”. Het staatspersbureau van het land KCNA citeerde generaal Kim Rak Gyom:

“Een normale dialoog is niet mogelijk met zo’n man die geen enkele rationaliteit bezit. Alleen absoluut geweld helpt bij hem.”

Gouverneur Guam: geen verhoogd risico

De raketten naar Guam zouden volgens Noord-Korea een ultieme waarschuwing moeten vormen aan het adres van de VS. Het zou gaan om Hwasong-12-raketten, die over Japan zullen vliegen en ruim drieduizend kilometer afleggen.

Op Guam wonen 163.000 mensen. Er is ook een Amerikaanse militaire basis.

Gouverneur van Guam, Eddie Calvo, zei gisteren echter dat de bewoners van het eiland geen verhoogd risico lopen. Hij wees daarbij op alle vormen van verdediging die de Amerikaanse regering op het eiland ter beschikking heeft, zoals een eigen raketafweersysteem dat Guam bezit.

Zuid-Korea zegt direct te reageren op elke militaire provocatie

Zuid-Korea zal direct reageren op elke militaire provocatie of aanval van Noord-Korea. Dat zei de opperbevelhebber van het Zuid-Koreaanse leger donderdag bij een persbijeenkomst.

Volgens Seoul stelt Noord-Korea met zijn plannen voor een raketaanval op Guam Zuid-Korea’s bondgenootschap met de Verenigde Staten op de proef.

Legervoorman Roh Jae-cheon stelde dat Zuid-Korea direct in actie zal komen mocht Noord-Korea daadwerkelijk tot militaire acties overgaan. Toch heeft Seoul nog geen indicaties dat er een directe aanval op handen is vanuit het Noorden.