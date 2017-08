Nepal beschermt vrouwen door aanscherping wet

Het Nepalese parlement heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor verbanning vanwege menstruatie zwaarder wordt bestraft, zo meldt AP donderdag. Ook daders van zuuraanvallen en de gedwongen betalingen van bruidsschatten worden zwaarder bestraft. Het doel van de verzwaring van de straffen is om vrouwen zich veiliger te laten voelen.

De nieuwe wetgeving bestraft het verbannen van vrouwen die menstrueren, een ritueel dat Chaupadi genoemd wordt, met maximaal drie maanden celstraf of een boete van 3.000 Nepalese roepies, zo’n 40 euro. Het verbod staat al langer in de wet, maar is tot nu toe niet erg effectief gebleken. Of de aanscherping wel voor verandering zal gaan zorgen, is maar de vraag.

Onderdak

Vrouwen worden op het platteland van Nepal nog steeds verplicht om hun huis te verlaten tijdens de menstruatieperiode. Vaak zoeken ze onderdak in onhygiënische of onveilige hutten of koeienstallen, enkele dage lang. Daardoor vielen er in het verleden wel eens doden, bijvoorbeeld door aanvallen van dieren.

Begin dit jaar kwamen twee jonge vrouwen door verstikking om het leven door de rook die vrijkwam bij het maken van een vuurtje om zich aan te warmen, zo schreef The New York Times. Het menstruatiebloed wordt door de aanhangers van een Hindoestaans geloof als vergif gezien.

Ook Jordanië, Tunesië, Marokko en Egypte hebben recent hun wetgeving aangepast om vrouwen beter te beschermen. Daar is een bepaling uit het wetboek geschrapt waarmee verkrachters hun straf kunnen ontlopen als zij met hun slachtoffer trouwen. Het Libanese parlement buigt zich binnenkort ook over een soortgelijke stap.