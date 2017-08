Kiescommissie Kenia: systemen niet gehackt

Voor, tijdens en na de verkiezingen in Kenia is geen inmenging gesignaleerd. Dat laat het hoofd van de kiescommissie weten nadat oppositieleider Raila Odinga beweerde dat de computersystemen en website van de kiescommissie zijn gehackt om president Uhuru Kenyatta aan een zege te helpen. Dat meldt AP.

Volgens Odinga is er ingebroken op de systemen en zijn de uitslagen gemanipuleerd. Hij sprak van een aanslag op de democratie. Er zou sprake zijn van grootschalige fraude. Volgens de oppositieleider waren de uitslagen die zijn partij had verzameld “totaal anders” dan wat de officiële cijfers lieten zien. Hij riep zijn achterban op rustig te blijven, maar verkondigde ook dat hij “het volk niet onder controle” had.

Nadat woensdagavond 97 procent van de stemmen was geteld, stond Kenyatta nog altijd ruim voor: 54,3 tegen 44,8 procent. Daarmee had Kenyatta (55) bijna 1,4 miljoen stemmen meer dan Odinga (72). Hoewel acht presidentskandidaten meedoen aan de verkiezingen, is het vooral een strijd tussen Kenyatta en Odinga. De officiële uitslag wordt de komende dagen verwacht.

Rellen

Odinga claimde op Twitter 8,1 miljoen stemmen te hebben gekregen, tegenover 7,2 miljoen voor zijn rivaal Kenyatta. Hij stelde dat de kiessystemen zijn “gehackt” door mensen die de identiteit gebruikten van Chris Msando; de ICT-chef van de kiescommissie die kort voor de stembusgang dood is teruggevonden. Hij was volgens de autoriteiten gemarteld. “We vrezen dat dit precies de reden was dat Msando is omgebracht”, zei Odinga.

Hoewel de stembusgang dinsdag relatief rustig verliep, waren er woensdag ongeregeldheden na de bekendmaking van de voorlopige verkiezingsuitslag. Er waren woensdag demonstraties in Nairobi en in het westen van Kenia. Lokale media meldden dat in een sloppenwijk van de hoofdstad zeker twee en mogelijk vier betogers zijn omgekomen.

De corruptie in Kenia is hoog, de kloof tussen arm en rijk diep, net als het wantrouwen tussen verschillende stammen. Voor de verkiezingen begonnen, was de vrees voor onrust al groot.

Woensdagmiddag zijn mensen in de Keniaanse stad Isiolo wild zwaaiend met kapmessen een bureau binnengevallen waar de stemmen werden geteld. Een verkiezingsofficial van de regerende Jubilee-partij kwam om het leven. De politie schoot twee aanvallers dood.

Bijna 20 miljoen van de ruim 40 miljoen Kenianen mochten dinsdag hun stem uitbrengen. De verkiezingen verliepen overwegend rustig. Toch wordt gevreesd voor nieuwe onrust in het Oost-Afrikaanse land, waar tijdens grootschalig geweld na de verkiezingen van 2007 meer dan duizend mensen om het leven kwamen. Ook toen was sprake van een conflict over verkiezingsfraude en de vraag wie de stembusgang had gewonnen.