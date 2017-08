Ik sta bij de bakker en wacht op mijn beurt. Het is druk. Voor mij staat een verliefd jong stelletje dat niet van elkaar kan afblijven. Ik hoor hem zeggen: „Ik hou zo veel van je, ik kan je wel opeten.”

Een oudere man naast mij hoort het ook en fluistert mij toe: „Ik heb dat vroeger ook weleens tegen mijn vrouw gezegd. Nu heb ik er spijt van dat ik het nooit gedaan heb.”

