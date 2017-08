‘Japanse duizendknoop verlaagt huiswaarde met 80 procent’

De aanleiding

„Slopende plant bedreigt ons land”, kopte RTL Nieuws op zondag 23 juli. „De Japanse duizendknoop verspreidt zich als een gek over Nederland”, meldt AD een dag later. Trouw besluit die week met een bodemkundige op pad te gaan – „De monsterlijke duizendknoop overwoekert Nederland”, luidt de kop van het stuk.

Komkommertijd? Niet echt. Deze ‘invasieve exoot’ – een organisme dat niet van nature in Nederland voorkomt – kan flinke schade aanrichten. Omdat de Japanse duizendknoop in staat is zich door scheurtjes in bouwwerken heen te wringen, kan het constructies van gebouwen, wegen en bruggen uit elkaar wrikken. Daar komt bij dat de plant zich snel verspreidt én zeer lastig uit te roeien is. In Nederland zijn diverse gemeenten daarom begonnen met het bestrijden ervan.

Zo kreeg Matthijs Holtrop, verslaggever voor NPO Radio 1 en woonachtig in Amersfoort, een brief van de gemeente: „Ze wilden de plant graag uit mijn tuin weghalen.” Terecht, reageert Wilfred Reinhold van platform Stop invasieve exoten in de radio-uitzending van 2 augustus. „In Engeland is het zelfs zo dat als de plant in je tuin staat, je huis meteen 80 procent minder waard wordt”, stelt hij.

De Japanse duizendknoop kostte het VK alleen in 2010 al 165,6 miljoen pond, staat in meerdere rapporten. Maar een acute waardedaling van 80 procent? We checken de stelling: „In Engeland wordt je huis meteen 80 procent minder waard, als er een Japanse duizendknoop in de tuin staat.”

Waar is het op gebaseerd?

In een e-mail laat Reinhold weten dat hij bedoelde dat de waarde van een Brits huis tot wel 80 procent kán dalen. Dat baseert hij op een artikel van de Britse krant Daily Mail uit 2011, waarin staat dat een jong stel uit Hertfordshire hun huiswaarde van 305.000 naar 50.000 pond zag dalen, als gevolg van een Japanse duizendknoop. Op foto’s is te zien dat de plant dwars door de muren van de woonkamer groeit.

De monsterplant in actie:



En, klopt het?

Daily Mail baseert de cijfers op uitspraken van het stel zelf. In een BBC-artikel van een paar dagen later lezen we dat een ‘onafhankelijk expert’ de Britten van deze informatie voorzag. Helaas houden huiseigenaren Matthew Jones en Sue Banks zich onbereikbaar. Wel vinden we een uitzending van het BBC-programma Inside Out uit 2013, waarin de voice-over vertelt dat het stel „30.000 pond armer eindelijk een bestrijdingsprogramma gevonden heeft dat werkt.” „We’ll win the war”, verzucht Jones tussen het onkruid.

Resteert de vraag: hoe uniek is dit verhaal? „De informatie over waardedalingen van huizen in het VK is anekdotisch”, laat Rob Leuven, hoogleraar invasiebiologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ons per e-mail weten. Dalingen van 20 tot 80 procent worden wel gemeld, maar hangen volgens Leuven altijd samen met de staat van de woningmarkt en de omvang van de duizendknoopvegetatie.

Kaye Lucas, landmeter bij een Britse duizendknoopexpert, bevestigt dat hypotheekverstrekkers bij de verkoop van een huis een tienjarig bestrijdingsprogramma kunnen eisen, waarvan de kosten voor de rekening van de verkoper komen. „Maar uitschieters van 30.000 pond komen we zelden tegen”, zegt ze. Een gemiddeld programma kost volgens Lucas eerder 2.000 pond. Volgens hoogleraar Leuven spelen daarnaast ook herstelkosten en kapitaalverlies bij een langere verkooptijd een rol in waardevermindering. Generaliseren is daarom lastig. Maar dat zo’n ‘gemiddeld’ geval een waardeverlies van 80 procent oplevert, is niet erg aannemelijk.

Conclusie

In Engeland kan een Japanse duizendknoop in de tuin huiseigenaren veel geld kosten. Maar dat je huis meteen 80 procent minder wordt, is op zijn minst overdreven te noemen. We beoordelen de stelling daarom als onwaar.