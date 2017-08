‘Ik geloof zelf totaal in karma’

Bijgeloof

„Ik heet Anaïs en mijn broertje heet Saveli. Mijn moeder vond het denk ik saai om haar kinderen Masja en Sasja te noemen. Oma zegt dat je naam je karakter bepaalt. Mijn Oma (de bekende fotografe Ljalja Koeznetsova) is heel bijgelovig. Ze gelooft bijvoorbeeld in horoscopen. Ik geloof dus zelf wel totaal in karma. Als je iets slechts doet, komt dat als een boemerang naar je terug. Op school teken ik altijd de posters. Op een dag had mijn klas mij heel erg gepest. De volgende dag vroegen ze me om een poster voor moederdag. Toen lukte het dus totaal niet.”

Piercing

Naam: Anaïs Koeznetsova (16) Woont met: moeder, broertje Moeder: fotoredacteur

„Ik kleed me altijd heel raar aan. Dat wordt in Rusland nog niet erg geaccepteerd. Toen ik mijn lip had gepierced, werd ik uitgelachen. Kun je nagaan wat er gebeurd was als ik een piercing in mijn neus had genomen. Die piercing heb ik zelf gedaan. Je gebruikt een dikke injectienaald. Die hebben wij hier liggen, want we verplegen de katten zelf. Het doet helemaal niet zo’n zeer, in je onderlip zitten maar heel weinig zenuwen. En als je er daarna ijs op doet, voel je er niets van. Toen mijn moeder het zag, voelde ik dat ze van binnen kookte. Maar ze begon niet te schelden. Er was geen weg terug. Het was een kwestie van wachten totdat ik de piercing er weer uithaalde.”

Kunstenaars

„Ik heb pas kort geleden mensen gevonden die zijn zoals ik, via internet. Op school studeert iedereen hard, maar ik heb moeite met leren. Mijn nieuwe vrienden zijn ook de hele tijd afgeleid. Kunstenaars in de dop. Volgens mij is het vreselijk om volwassen te worden. Je moet werken, je hebt geen tijd meer om te beslissen wat je wil worden. Ik droom ervan om me te verdiepen in de beeldhouwkunst, in de anatomie. Daarna zou ik geweldige poppen maken: ongeveer 60 centimer hoog, die je in alle posities kunt bewegen. Net als een echt mens.”

Uitgaan

„Ik ga alleen op zaterdag uit. Ik moet op mijn kleine broertje passen. Verder ben ik vooral bezig met mijn eigen dingen. Ik zit in mijn kamer, maak poppen. Ik probeer te tekenen. Ik ben blij dat mama mij niet de straat op jaagt.”

Dit zegt haar moeder „Anaïs is geen gewoon kind. Ze vindt het moeilijk om te doen wat er van haar wordt geëist. Ze heeft al vier scholen versleten, dit is nu de vijfde. Maar als Anaïs iets wél wil, dan lukt het. Voor haar heiligt het doel de middelen.”

