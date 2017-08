Gouden ketting leidt demonstranten naar relschoppers

Een goudkleurige schakelketting. Meer was niet nodig om de titoesjki van Kaliningrad te ontmaskeren.

Op 12 juni gingen tienduizenden Russen de straat op om te protesteren tegen corruptie van de regering. In de Russische exclave Kaliningrad liep de betoging uit de hand toen uit de kluiten gewassen herrieschoppers begonnen te duwen en te trekken. Er vielen klappen, een demonstrant werd geslagen. De politie deed niets.

Dergelijke vandalen worden in Rusland titoesjki genoemd – een term die stamt uit de Oekraïense opstand van 2013, waar de regering-Janoekovitsj voetbalvandalen en criminelen inhuurde om demonstraties tegen de regering uiteen te jagen.

Ook in Rusland worden demonstraties regelmatig verstoord door hooligans en gespierde jongens uit de sportschool. Dat gaat als volgt: titoesjki slaan een paar willekeurige demonstranten in het gezicht. Met een beetje geluk verweren die zich, zodat de politie moet ‘ingrijpen’. De demonstranten worden afgevoerd, de relschoppers gaan vrijuit.

Al jaren gaat het gerucht dat de titoesjki worden betaald door de overheid, maar tot nog toe had niemand daarvoor bewijs. Tot nu.

Na de vechtpartij in Kaliningrad vond een demonstrant een goudkleurige schakelketting op straat. Het soort ketting dat geliefd is onder sportschooljongens. Jakov Grigoriev, een activist van de beweging ‘Open Rusland’, besloot op onderzoek uit te gaan. Hij plaatste een foto van de ketting op Vkontakte en tot zijn niet geringe verbazing meldde de eigenaar zich vrijwel meteen.

Grigoriev stelde een ontmoeting voor en liet zich vergezellen door enkele sterke vrienden met een videocamera. „We konden zo druk op ze uitoefenen, want wij waren met een heel groepje”, vertelt Grigoriev.

De video van de ontmoeting geeft de gespannen sfeer goed weer. De eigenaar van de ketting, een jonge jongen met een petje een bodywarmer, kijkt schichtig terwijl een activist hem en zijn vriend ondervraagt.

„We waren aan het werk”, zegt de jongen met het petje. „Ze hadden ons geld gegeven”.

„Wie waren die mensen, die jou hebben betaald?”

De vriend mompelt wat, kijkt de andere kant op.

„Hebben ze je gezegd dat je mensen moet slaan?”

„Kweenie. Doe die camera uit, dan vertel ik het je.”

Maar ook zonder camera wil de jongen niet vertellen wie zijn opdrachtgevers waren. Wel onthulde hij zijn beloning: 1.000 roebel (14 euro). „Ik dacht dat het veel meer zou zijn”, zegt Grigoriev. „Voor 1.000 roebel begaan ze een strafbaar feit, nemen ze het risico op een celstraf. Debielen zijn het.”

De jongen van de schakelketting bleek een 20-jarige inwoner van Kaliningrad, zo ontdekten Grigoriev en zijn collega-activisten. Inmiddels heeft de Russische justitie een van hen gehoord. Of het tot een strafrechtelijk onderzoek komt, is de vraag, maar het effect van het filmpje is nu al te merken. Grigoriev: „Op 2 juli hadden we een demonstratie. De titoesjki waren er ook, maar ze hielden zich koest.”

Bekijk hieronder de ondervraging van de titoesjki. Onder de video staat een vertaling:



(de titoesji praten met elkaar):

Jongen 2:

„En heb je hem uitgelegd dat we daar aan het werk waren?”

Jongen 1:

„Wij waren daar aan het werk, ze hebben ons geld gegeven.”

Activist:

„Dat is wat we willen weten. Zeggen jullie eens, als jullie geld kregen waren jullie aan het werk, dat is logisch. Elke inspanning wordt in ons land in rekening gebracht, is het niet? Leg gewoon eens uit.”

Jongen 1:

„We waren aan het werk, wat kan ik zeggen.”

Activist:

„Prima, wij praten als kerels met elkaar. En waarom hebben jullie die vrouw aangeraakt?”

Jongen 2:

„Ze zeggen dat ik die vrouw heb aangeraakt. Ik heb haar niet aangeraakt!”

Activist:

„Kijk, nu doe je opnieuw …”

(Even later):

Activist:

„Wie zegt dat iedereen daar voor Navalny was? Misschien kan Navalny mij geen reet schelen. Ik ben gaan demonstreren tegen corruptie, niet voor Navalny.”

Jongen 2:

„Hij heeft toch dat fonds tegen corruptie opgericht.”

Activist:

„En dus? Heb jij een eigen mening?”

Jongen 2:

„Ik heb een eigen mening.”

Activist:

„Prima! En de mensen die jou betalen ook?”

Jongen 2:

„Jazeker. Maar kijk. Werkt u ? U werkt. Ze geven jullie een opdracht - en die voeren jullie uit.”

Activist:

„Ik overtreed de wet niet.”

Jongen 2:

„Ze vertelden om het te doen als …”

Activist:

„En wat vertelden ze je nou precies?”

Jongen 2:

„Waarom zou ik dat zeggen? U filmt mij nu. Als ik dat nu ga zeggen wordt dat later tegen mij gebruikt.”

Activist:

„Vertel op, hebben ze jou opdracht gegeven mensen te slaan?”

Jongen 2:

„Weet ik niet. Doe die camera uit, dat vertel ik het.”

Activist:

„Ok.”

De activist ondervraagt nu de tweede hooligan.

