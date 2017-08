Eigenaar Rotterdamse Club Vie vecht sluiting aan

De eigenaar van de Rotterdamse Club Vie gaat naar de rechter om sluiting van de club aan te vechten. Op 4 augustus sloot de burgemeester van Rotterdam de club aan de Maasboulevard omdat de afgelopen anderhalf jaar verschillende vrouwen meldingen hebben gedaan van zedendelicten in de omgeving van de club, of elders na afloop van een bezoek aan Vie.

De club wil met een voorlopige voorziening afdwingen open te kunnen blijven totdat er een uitspraak is op het bezwaar dat de eigenaar heeft aangetekend tegen de sluiting. De eigenaar, Tony Carbonaro, vindt de sluiting een te zware maatregel, omdat hij vergaande extra voorzieningen heeft getroffen. Carbonaro deed dit nadat gemeente en politie hem in april 2017 voor het eerst inlichtte over acht aangiften wegens zedendelicten in verband met Club Vie. De aangiften waren gedaan over een tijdsperiode van ruim een jaar.

Maatregelen

Carbonaro had in overleg met politie en de gemeente bijvoorbeeld extra beveiliging ingehuurd, bodycams voor het personeel gekocht en een extra veiligheidsbriefing van het personeel door de politie laten houden. Na april was het een aantal maanden rustig, tot de politie eind juli weer twee meldingen kreeg. Carbonaro zegt geen gedetailleerde informatie te hebben gekregen over de inhoud van de aangiften, of waar de zedendelicten zouden hebben plaatsgevonden. Vast staat dat het niet in club Vie zelf was.

De gemeente vindt de vraag of Carbonaro of club Vie een verwijt gemaakt kan worden van ondergeschikt belang. “We kunnen niet een situatie laten bestaan waarin elke twee maanden een zedendelict wordt gemeld in verband met de club”, laat een woordvoerder van de burgemeester weten.

Het kort geding dient donderdag 17 augustus bij de bestuursrechter.