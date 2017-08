‘Vijftig migranten verdronken door toedoen mensensmokkelaar’

Vijftig migranten uit Somalië en Ethiopië zijn woensdag voor de kust van Jemen de “verdrinkingsdood ingejaagd” door een mensensmokkelaar. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

Stafleden van IOM ontdekten tijdens een routinepatrouille 29 lijken in ondiepe graven op het strand van Shabwa. Ze waren daar begraven door overlevenden, die ook op de boot met in totaal 120 passagiers zaten. 22 opvarenden worden nog vermist. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers werd geschat op zestien jaar.

Volgens Laurent de Boeck, leider van de Jemen-missie van IOM, werden alle migranten door de mensensmokkelaar bruut overboord gezet tijdens de reis, zo bericht persbureau Reuters:

“De overlevenden vertelden dat de smokkelaar hen het water induwde toen hij enkele ‘overheidstypes’ ontwaarde voor de kust. Ze zeiden ook dat de smokkelaar al terug is naar Somalië om nieuwe migranten op te halen en die naar Jemen te brengen.”

Vijftig migranten wisten vervolgens de kust niet levend te bereiken. Jaarlijks vinden duizenden migranten en vluchtelingen uit Afrikaanse landen de dood als ze naar een ander land in de regio proberen te varen of de oversteek wagen naar Europa. Amnesty schat dat in de eerste zes maanden van dit jaar al zo’n tweeduizend mensen omkwamen. De boten worden steeds slechter van kwaliteit.

Ngo’s die vluchtelingen en migranten op zee redden, liggen sinds kort onder vuur. Italië vindt dat de hulporganisaties de mensensmokkel mede in stand houden en faciliteren.