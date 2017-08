Transgender militairen klagen Trump aan

Vijf transgender militairen van het Amerikaanse leger klagen president Donald Trump aan vanwege de veelbesproken ‘transgenderban’. In juli kondigde de Amerikaanse president aan transgender personen te willen bannen uit het Amerikaanse leger.

Onder de vijf militairen bevinden zich onder andere veteranen uit de Irak-oorlog en Afghanistan-oorlog. De soldaten die nog in dienst zijn, hebben uit vrees voor eventuele repercussies hun naam niet bekendgemaakt. Het vijftal klaagt Trump aan op grond van de schending van het gelijkheidsbeginsel. Zij hebben de rechter gevraagd de ban als ongrondwettig te verklaren en de invoer ervan te blokkeren.

Lees hier hoe het besluit van Obama tot stand kwam

Niet ondersteund door militaire top

In 2016 maakte oud-president Obama de wet ongedaan waarin vastgelegd was dat transgender personen niet in het Amerikaanse leger mochten dienen. Trump probeerde dit vorige maand terug te draaien op grond van zogenaamde hoge medische kosten. Het besluit van Trump werd echter niet ondersteund door de militaire top. De hoogste Amerikaanse militair, de voorzitter van de gezamenlijke stafchefs, generaal Joseph Dunford zei vooraf niet op de hoogte te zijn gesteld van Trumps plan en liet weten voorlopig niets aan het huidige personeelsbeleid te willen aanpassen.

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow…… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

….Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

….victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 26, 2017

Afgelopen zaterdag kondigde een burgerrechtengroep aan Trump ook te willen aanklagen op grond van discriminatie.