Talpa moet strijd om TMG voorlopig staken

Talpa is er zoals verwacht niet in geslaagd om een meerderheid van de aandelen in de Telegraaf Media Groep (TMG) te verzamelen. Donderdag verliep de deadline voor het concern van zakenman John de Mol om een eerder bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gedaan bod gestand te doen. Er werden onvoldoende aandelen aangemeld. Het bedrijf moet de strijd om het moederbedrijf van onder meer De Telegraaf daarom voorlopig noodgedwongen staken.

Talpa was de afgelopen maanden met het Vlaamse Mediahuis (eigenaar van onder meer NRC) in een overnamestrijd verwikkeld. Hoewel De Mol een hogere prijs per aandeel bood (6,50 euro) dan het Mediahuis (6 euro) wist het Vlaamse uitgeefconcern wel een meerderheid (ruim 60 procent) van de TMG-aandelen te verwerven. Dat lukte omdat een grootaandeelhouder, de familie Van Puijenbroek, in zee ging met het Mediahuis. De overname werd onlangs bekrachtigd.

Het bod dat Talpa op 13 juni uitbracht op TMG zou daarom niet op een meerderheid kunnen rekenen. Hoewel De Mol als eis stelde dat minimaal 50 procent van de aandelen moest worden aangeboden, zette hij de biedingsprocedure toch door. Hij hoopt dat hij met zijn “superieur” bod ook de familie Van Puijenbroek kon overhalen toch voor hem te kiezen.

Dat gebeurde echter niet en dus zag De Mol zoals verwacht onvoldoende aandelen aangemeld worden voor zijn bod. De zakenman strandde - tezamen met zijn eigen belang in TMG - op ruim 30 procent. Hij bleef daarmee ruim verwijderd van zijn eigen eis van 50 procent van de aandelen. Talpa mag nu volgens de regels van de AFM de komende zes maanden geen bod doen op TMG.

Talpa behoudt belang

Talpa geeft in het persbericht aan dat het bedrijf wel het huidige belang - dat ligt op 29,16 procent- wil behouden. Het neemt de nieuw aangeboden aandelen echter niet aan, waardoor het belang dus onder de 30 procent blijft. Dat is belangrijk: had hij dat wel gedaan dan had hij uiteindelijk opnieuw een bod moeten uitbrengen op TMG. Dat had opnieuw een hoop onrust opgeleverd.

De Mol blijft als grootaandeelhouder wel invloed uitoefenen op de strategie van TMG en kan bijvoorbeeld de benoeming van commissarissen dwarsbomen. In een persbericht geeft het concern echter aan dat het “een open en constructieve communicatie [wil] nastreven met TMG en Mediahuis”.

De Mol werd onlangs wel volledig eigenaar van zendergroep SBS (SBS6, Veronica, Net5 en SBS9). Hij bezit tevens radiozenders Radio 538, Sky Radio en Veronica.