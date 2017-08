Kamervragen over gluurcamera’s op Amazon

De VVD stelt Kamervragen over het feit dat in Nederland cameraatjes worden verkocht in de vorm van meubelschroefjes. NRC berichtte vorige week over de camera’s, die te koop worden aangeboden via webwinkel Amazon. De lenzen van het apparaatje zitten verstopt in een hulsje dat lijkt op een meubelschroefje, zodat de camera zeer makkelijk te verstoppen is. In de advertentie staat een plaatje van hoe het cameraatje zit verstopt aan de binnenkant van een kleedhokje. De camera’s blijken ook in meerdere Nederlandse webwinkels te koop te zijn.

VVD-Kamerlid Sven Koopmans vraagt aan zijn partijgenoot Stef Blok, minister van Justitie, of er middelen zijn om de verspreiding van de camera’s tegen te gaan.

Volgens het Kamerlid is de camera „bedoeld om de intimiteit en het privéleven van mensen te schenden”. Hij is bezorgd dat de vercommercialisering van dergelijke spionage-apparatuur de persoonlijke levenssfeer ondermijnt. „Vrijheid betekent geen verborgen camera’s”, twitterde Koopmans woensdag.

De schroefcamera van het onbekende merk ZOTER is voor ongeveer 20 euro te koop. De ontdekking dat het apparaatje zomaar te verkijgen is via Amazon zorgde vorige week voor bezorgde tweets van diverse cyberveiligheidsexperts. (NRC)