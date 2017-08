Mijn kleine neefje is 2,5 jaar oud en – zoals alle jongetjes van die leeftijd – is hij erg nieuwsgierig. In de woonkamer van mijn ouders gaat hij op ontdekkingsreis. Ook de plant met stekels raakt hij even aan, niet beseffende dat de stekels prikken. „Au”, zegt hij beteuterd, waarna hij vraagt: „Plant boos?” Eerder op de dag heeft hij geleerd dat iemand je pijn kan doen als hij boos is. Hij kijkt beschaamd naar de plant en mompelt dan zachtjes: „Sorry.”

