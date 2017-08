Omzetstijging voor Ahold Delhaize

Het supermarktconcern Ahold Delhaize heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet en winst zien stijgen. De winststijging hangt mede samen met de voordelen die voorkomen uit de fusie tussen Ahold en Delhaize vorig jaar. Dat blijkt woensdag uit de kwartaalcijfers van het bedrijf.

De netto-omzet nam, gecorrigeerd voor de gevolgen van de fusie, toe met 3,4 procent tot 16 miljard euro. De winst steeg met bijna 19,2 procent tot 378 miljoen euro. Volgens bestuursvoorzitter Dick Boer heeft de fusie resultaat opgeleverd en hij spreekt in een persbericht van “sterke resultaten”. In 2019 moet de integratie tussen de bedrijven 750 miljoen euro hebben opgeleverd.

In Nederland boekte het bedrijf een omzet van 3,4 miljard euro. De verkopen stegen met 4,9 procent. Vorig jaar stegen de verkopen in hetzelfde kwartaal met 4,4 procent. Voor het derde jaar op rij is bol.com in Nederland het sterkst presterende merk van Ahold Delhaize.

Verenigde Staten

In de Verenigde Staten, de grootste markt van het bedrijf met dochterondernemingen als Food Lion en Stop & Shop, boekte het bedrijf redelijke resultaten. Bij de voormalige tak van Ahold bleef de omzet ongeveer ongewijzigd, bij de voormalige tak van Delahaize nam deze toe met 1,2 procent. In de VS is al enige tijd een supermarktoorlog bezig maar volgens Boer doen de Amerikaanse ondernemingen het goed in het “snel veranderende en competitieve landschap”. Het bedrijf heeft nieuwe plannen gemaakt voor Food Lion om de concurrentie aan te gaan.

Afgelopen juni werd bekend dat de supermarktketen Whole Foods wordt overgenomen door Amazon. Het internetbedrijf wil uitbreiden naar de echte winkelstraat en groot worden in het leveren van dagelijkse boodschappen. Direct na het uitbrengen van het overnamebod daalden de koersen van concurrerende supermarktketens.