Guam is wederom pion in een geopolitiek spel

„Goedemorgen, lieve mensen van Guam”, klonk het woensdag, toen gouverneur Eddie Baza Calvo de bewoners van het eiland in de Stille Oceaan toesprak. Hij vertelde dat hij net als iedereen op Guam die ochtend wakker was geworden met het nieuws van de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea, omdat het wraak wilde nemen met zijn „zogenaamde nieuw ontwikkelde technologie”. Maar iedereen kan er volgens Calvo verzekerd van zijn dat het eiland geen gevaar loopt.

Niet alle inwoners bleken er even gerust op: „We zijn een soort lokaas voor Noord-Korea”, liet een bewoner van Guam aan de Australische nieuwssite news.com.au weten. Het eiland zou het onderpand worden van een oorlog „tussen twee verwende, kinderachtige leiders”, vervolgde hij. Een ander wond zich op, omdat hij ervan overtuigd is dat Trump niet eens weet waar Guam ligt.

Strategische ligging

Deze reacties vormen niet de meerderheid, de meesten lijken er laconiek onder. „Elke keer als er ergens ter wereld wapengekletter is, weten ze Guam er wel weer bij te betrekken”, aldus Robert Underwood van de universiteit van Guam en voormalig congreslid, tegen de Washington Post. „Als je uit Guam komt, en er woont, dan is het weliswaar verontrustend maar zeker niet ongebruikelijk.”

Guam – dat bij de VS hoort – is dankzij de strategische ligging tussen de Filippijnen, Papoea Nieuw Guinea en Japan inderdaad in de geschiedenis al vaker betrokken geraakt in geopolitieke verwikkelingen. Een verrassende rol voor een eiland dat niet groter is dan 544 vierkante kilometer, en dat een inwonertal heeft van ruim 160.000 mensen.

Sinds het eiland in 1565 door de Spanjaarden werd gekoloniseerd en gekerstend (het is nu nog steeds voornamelijk katholiek) is het nooit meer zelfstandig geweest. Spanje raakte het eiland tegelijk met Cuba, de Filippijnen en Puerto Rico in 1898 kwijt aan de VS, toen het land de Spaans-Amerikaanse oorlog verloor.

Anno 2017 is het eiland nog steeds onderhorig aan de VS. Guam heeft dan ook de Amerikaanse president als staatshoofd. Het heeft de status van territorium met zelfbestuur: de bewoners betalen geen belasting aan de VS en hebben ook geen stemrecht bij de presidentsverkiezingen.

Het eiland heeft wel een afgevaardigde in het Congres, Madeleine Bordallo, maar zij heeft slechts spreekrecht en geen stemrecht. Bordallo sprak woensdag en verklaarde dat ze „ervan overtuigd is dat Guam goed wordt beschermd.”

Illustratie NRC Studio

Militaire bases

Het eiland bestaat voor een derde uit militaire bases. De VS hebben een luchtmachtbasis en een marinebasis waar nucleaire onderzeeërs liggen, met ruim 6.000 Amerikaanse militairen. Een op de acht inwoners van het land is Amerikaans veteraan. De economie draait grotendeels op deze militaire aanwezigheid, en op het toerisme dat het lokt dankzij de stranden. En nog steeds zijn er plannen om de militaire aanwezigheid van de Verenigde Staten verder uit te breiden. Onder meer door de aanstaande terugtrekking van troepen vanuit Okinawa.

De rol van militair draaipunt die Guam speelt, dateert van de Tweede Wereldoorlog toen het eiland, nadat het in 1944 op de Japanners was heroverd, een uitvalsbasis werd voor aanvallen op Japan.

Guam bleef de rol van militair steunpunt spelen tijdens Amerikaanse oorlogen in Korea, Vietnam en tijdens de Golfoorlog en de oorlog in Irak. Het eiland is een knooppunt van onderwaterkabelcentra en dus van dataverzameling door inlichtingendiensten. En bovendien is het een opslagplaats van conventionele en nucleaire wapens.

Recent voerden strategische B-1 bommenwerpers, geschikt voor het vervoer van nucleaire wapens, vanaf Guam oefenvluchten uit boven het Koreaanse schiereiland als reactie op raketproeven van Pyonyang.

Dat Kim Jong-un nu dreigt Guam aan te vallen is vooral van symbolische betekenis: het zou een aanval zijn op de Verenigde Staten. Gouverneur Calvo onderkende dat: „Guam is Amerikaans grondgebied. Een aanval op of bedreiging van Guam is een aanval op of bedreiging van de VS.”