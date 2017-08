Glen Campbell (81) bezong de cowboy die hij nooit was

In zijn grootste hit bezong Glen Campbell een man die hij zelf nooit was. Rhinestone Cowboy ging over een berooide man die verlangend uitkeek naar de glitter en glamour van een carrière als rodeo-held. Campbell maakte er een optimistisch up-temponummer van – en daarmee scoorde hij in 1975 zijn wereldhit.

Glen Campbell, die sinds een paar jaar niet meer zong, is dinsdag op 81-jarige leeftijd overleden aan Alzheimer. Hij maakte zijn ziekte in 2011 bekend, en kondigde toen een korte afscheidstournee aan. Die zou uiteindelijk bijna twee jaar duren. In totaal gaf hij 151 concerten en kwam er een ontroerende documentaire (vorig jaar ook op de Nederlandse televisie) waarin te zien was hoe dapper hij doorzette, met steun van een autocue voor zijn teksten en zijn drie jongste kinderen die in zijn begeleidingsband meespeelden.

Zijn eerste gitaar kocht Campbell als jongetje voor zeven dollar uit de catalogus van een postorderbedrijf. Hij kreeg zijn eerste kans bij het orkestje van een oom en reisde in 1960 naar Los Angeles, waar hij spoedig toetrad tot een select kringetje van studiomuzikanten. Hij speelde mee op de grootste hits uit die dagen, van Strangers in the night (Frank Sinatra) tot Viva Las Vegas (Elvis Presley). Ook trad Campbell in 1965 een paar maanden op met de Beach Boys, als vervanger van de zieke Brian Wilson.

Het eindigde in Malibu

Halverwege de jaren zeventig kwamen zijn solo-hits. Hij verkocht vele miljoenen platen. In de Nederlandse Top-40 bereikte Rhinestone Cowboy in 1975 de derde plaats.

Met zijn gecoiffeerde baard was hij overduidelijk een country-zanger, maar geen purist. Integendeel: de vele strijkers en blazers in zijn muziek schiepen een kreukloze sound voor een zo breed mogelijk publiek.

Toen het succes in de jaren tachtig verminderde, raakte Campbell verslaafd aan drank en drugs. Wegens dronkenschap achter het stuur zat hij tien dagen in de cel. Maar na enkele jaren kickte hij af, keerde terug tot het christelijk geloof en trouwde voor de vierde keer. Sinds zijn afscheid leefde hij teruggetrokken in zijn huis in Malibu, met uitzicht op de Stille Oceaan.