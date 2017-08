De nieuwe top van ABN Amro is nu ‘af’

De rigoureuze verbouwing van de top van ABN Amro is zo goed als klaar. Maar er zijn meer topposities overeind gebleven dan de bank aanvankelijk had aangekondigd.

Als eerste daad als nieuwe bestuursvoorzitter van de bank kondigde Kees van Dijkhuizen eerder dit jaar aan de top van de bank grondig te reorganiseren. De laag werknemers onder het bestuur – de ‘top honderd’ – zou teruggebracht worden naar veertig mensen. Dat aantal is blijven steken op zo’n „60 tot 65”, zei Van Dijkhuizen woensdag tijdens de persconferentie over de halfjaarcijfers. En bij dat aantal blijft het ook.

Dat komt, legde Van Dijkhuizen uit, doordat de bank tegelijkertijd ook het aantal managementlagen wilde verminderen. Als er dan maar veertig topmanagers overbleven, hadden die wel héél veel werk te doen. Het terugbrengen van het aantal lagen vindt Van Dijkhuizen belangrijker dan de groep topmanagers inkrimpen.

De reorganisatie van de top volgde nadat de afgelopen jaren duizenden bankmedewerkers waren wegbezuinigd. Bij ABN Amro werken nu nog 21.000 mensen. Van Dijkhuizen, die Gerrit Zalm begin dit jaar heeft opgevolgd als topman, vond het hoognodig om ook de hoogste lagen aan te pakken. Het doel: minder stroperigheid. „Minder vergaderen, meer handen uit de mouwen”, vatte Van Dijkhuizen het in de persconferentie samen.



Forse winststijging ABN na verkoop Azië-tak ABN Amro presenteerde woensdag zijn kwartaalcijfers. Lees ook:

De raad van bestuur is daarom teruggebracht van zeven naar drie leden: een bestuursvoorzitter, een financieel directeur en een bestuurder die de risico’s bewaakt. Deze laatste twee posten zullen worden ingevuld door Clifford Abrahams, oud-financieel directeur van Delta Lloyd, en Tanja Cuppen, die nu nog voor Rabobank werkt. Hun benoeming is dinsdag officieel goedgekeurd door de aandeelhouders van ABN Amro. Dat is in de praktijk nog altijd de staat, die zijn belang inmiddels heeft teruggebracht naar 63 procent. Cuppen moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Centrale Bank. Beide gaan in het najaar aan de slag.

Meer vrouwen

Met de benoeming van Cuppen voldoet ABN Amro straks aan het streefcijfer van ten minste 30 procent vrouwelijke bestuurders en commissarissen. Eerder heeft de politiek duidelijk gemaakt eraan te hechten dat ABN Amro voldoende vrouwen in de top zou hebben. In de raad van commissarissen zijn al drie van de zeven leden vrouw.

Direct onder de raad van bestuur heeft Van Dijkhuizen zes directeuren benoemd die ieder verantwoordelijk zijn voor een stukje van de bank – vijf mannen, één vrouw. Deze directeuren mochten ieder hun eigen team samenstellen. Zo is die nieuwe laag van 60 tot 65 topmanagers ontstaan. Hierbij is ook gelet op de man-vrouwverhouding. Van Dijkhuizen: „Het aantal vrouwen in deze groep is gestegen van 23 procent naar 39 procent.” De leden van de oude ‘top honderd’ die niet tot de nieuwe managerselite behoren, doen nu iets anders bij de bank of zijn weggegaan.

Om de top fris en bij de tijd te houden, heeft Van Dijkhuizen bovendien een speciale groep in het leven geroepen die mag meedenken over de toekomst van de bank. Dit clubje bestaat wél uit veertig mensen. Er zitten een paar topmanagers in, zei Van Dijkhuizen, maar ook „smart cookies” die veel weten van digitalisering, mensen die heel goed met klanten omgaan en werknemers uit het buitenland. Daarnaast krijgen een paar jonge talenten „een wildcard” om zich te bewijzen. Deze Challenger 40, zoals het gezelschap genoemd wordt, heeft al „interessante discussies” gevoerd, zei Van Dijkhuizen, maar concrete voorbeelden van vernieuwende ideeën waren nog niet voorhanden.