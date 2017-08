België: NVWA wist in 2016 al van fipronil

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was in november 2016 al op de hoogte van het gebruik van met fipronil in de Nederlandse pluimveesector. Dat zegt een Belgische parlementscommissie, die “per toeval” nota’s in handen kreeg waarin de NVWA aan de regering rapporteerde over problemen met fipronil.

De nota’s dateren van 22 en 25 juli, zo zegt de Belgische minister Ducarme van Landbouw. De NVWA meldt zelf dat zij in juni dit jaar door de FAVV is geïnformeerd over het gebruik van fipronil door een Nederlands ongediertebestrijdingsbedrijf. Het zou gaan om Chickfriend, dat het spul geleverd kreeg van het bedrijf Poultry-Vision uit het Vlaamse Weelde. De laatstgenoemde zou bewust fipronil hebben vermengd met een middel voor bloedluisbestrijding en dat aan Chickfriend hebben geleverd.

Dit weekend kreeg de Belgische evenknie van de NVWA, het FAVV een berisping van de Europese Commissie. Het wist al een maand van de vondst van fipronil en had daarover moeten berichten volgens Brussel, omdat het om een mogelijk gevaar voor de volksgezondheid ging. Uit het woensdag gepresenteerde rapport van de Belgen blijkt dat ook Nederland al veel langer op de hoogte was van het gebruik van het landbouwgif.

Uit deze nota’s blijkt duidelijk dat Nederland al vanaf einde 2016 op de hoogte was van de problematiek van fipronil en het gebruik ervan in de Nederlandse pluimveesector en op legbedrijven in het bijzonder. Het is dan ook opvallend dat op onze vragen van 19.06.17 en 06.07.17 voor informatie omtrent het Nederlandse servicebedrijf XEE geen antwoord is gekomen.

Op Belgische vragen aan de Nederlandse regering over het gebruik van fipronil kwam destijds geen antwoord, zo zegt de Belgische minister. Fipronil is niet toegestaan op bedrijven waar vlees of eieren worden geproduceerd voor consumptie.