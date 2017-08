Amerikaanse landen veroordelen Venezuela

Een groep Amerikaanse landen heeft op een conferentie in de Peruaanse hoofdstad Lima hun buurland Venezuela tot de orde geroepen. Ministers van Buitenlandse Zaken van zeventien landen, waaronder Brazilië, Canada, Mexico en Argentinië spraken zich uit tegen de grondwetgevende vergadering die president Maduro wil installeren.

Deze ‘Constituyente’ zal niet worden erkend door de groep, zo valt te lezen in de slotverklaring. De landen riepen de Venezolaanse president Nicolás Marudo verder op politieke gevangenen vrij te laten. Eerder op de dag sloeg de mensenrechtenorganisatie van de VN alarm over de situatie in Venezuela, waar demonstraties met harde hand worden neergeslagen. Gastland Peru noemde Venezuela een ‘dictatuur’.

Hoewel een groot deel van de individuele landen zich al scherp heeft opgesteld tegen de politieke ontwikkelingen in Caracas, bleek het niet eenvoudig om met een gezamenlijke verklaring te komen. Dit gebeurde dinsdagavond pas toen de grondwetgevende vergadering zichzelf superieur verklaarde aan alle andere bestuurslagen.