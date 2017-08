Real Madrid wint Europese Supercup

Real Madrid heeft dinsdag, net als vorig jaar, beslag gelegd op de Europese Supercup. In een bloedheet Skopje werd het Manchester United van oud-Real-coach José Mourinho met 2-1 verslagen.

In het duel tussen de winnaar van de Champions League (Real Madrid) en de Europa League (Manchester United) van vorig seizoen was Real, dat aantrad met Cristiano Ronaldo op de reservebank, vanaf de aftrap de bovenliggende partij. Naast meer balbezit kregen de Madrilenen ook de eerste grote kans: de Braziliaan Casemiro was met een kopbal op de lat dichtbij de 1-0.

In de 24ste minuut was het opnieuw Casemiro die voor gevaar zorgde en deze keer was hij wel trefzeker. Uit een schitterende pass van Daniel Carvajal gleed Casemiro de 1-0 binnen. De Braziliaan deed dat wel uit buitenspelpositie.

Ook in de meer aantrekkelijke tweede helft had United, waar Daley Blind 90 minuten op de bank bleef, aanvankelijk weinig in te brengen. Nadat David de Gea redding had gebracht op een schot van Toni Kroos, was het Isco die in de 52ste minuut de 2-0 binnenschoot.

Even later maakte Gareth Bale er bijna 3-0 van, maar hij raakte de lat. Tien minuten na de tweede Madrid-goal was het Romelu Lukaku die in zijn officiële debuutwedstrijd voor de Engelsen na een fout van Keylor Navas de spanning ineens terugbracht: 2-1. In het restant van het duel veranderde de stand echter niet meer.