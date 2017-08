President Zuma overleeft motie van wantrouwen

President Jacob Zuma van Zuid-Afrika heeft dinsdag een geheime parlementsstemming over zijn positie overleefd. 177 parlementsleden stemden vóór de motie van wantrouwen van de oppositie; 198 parlementsleden stemden tegen. Negen parlementariërs onthielden zich van stemming. Het lot van ANC’er Zuma hing aan een zijden draadje, maar hij kan voorlopig dus door.

Sinds Zuma in 2009 president werd, wist hij al zes keer eerder een vertrouwensstemming te overleven. Maar dit keer kon er anoniem worden gestemd en dat was voor het eerst. Dat maakte deze stemming extra relevant. De oppositie hoopte dat nu ook veel partijgenoten van Zuma het vertrouwen in hem zouden opzeggen.

De eerdere stemmingen waren vooral theater, aangezien Zuma’s partij ANC 249 van de 400 zetels bezit, schreef correspondent Bram Vermeulen eerder in een analyse. Enkele kleine partijen hadden eerder al aangegeven niet tegen Zuma te willen stemmen. Alleen met steun van 60 ANC’ers had de motie van wantrouwen kans van slagen.

Luisteren naar het volk

De anonieme stemming werd maandag tijdens een persconferentie aangekondigd door parlementsvoorzitter en Zuma-vertrouweling Baleka Mbete. Ondanks druk van de oppositie, hield zij juist maandenlang vast aan een hóófdelijke stemming, waarbij duidelijk zou zijn welke ANC’ers de president niet meer steunen. Tijdens de persconferentie liet ze weten dat het parlement wil luisteren naar het volk.

Zuma ligt al jaren onder vuur. Zijn presidentschap wordt geplaagd door corruptieschandalen. Zo zouden steekpenningen aan Zuma zijn betaald bij een wapendeal. Ook gebruikte hij ongeveer dertien miljoen euro uit gemeenschapsgeld voor de verbouwing van zijn villa.