Natuurgeweld in China kost 29 mensen het leven

Door noodweer en een aardbeving zijn in China minstens 29 mensen om het leven gekomen. Hevige regenbuien zorgden in grote delen van het land voor overstromingen en aardverschuivingen. Vooral de provincie Sichuan in het zuidwesten van China werd zwaar getroffen.

Door de aardverschuivingen stortten 71 huizen in die provincie in, meldt persbureau Xinhua. Vijfhonderd mensen raakten op die manier hun huis kwijt. Bij alle aardverschuivingen in het gebied vonden 24 mensen de dood. Bij een aardbeving met de kracht van 6,5 kwamen later op de dag nog eens vijf toeristen om toen hun resort werd beschadigd, en raakten zeker dertig mensen gewond.

De autoriteiten schatten de schade vooralsnog op omgerekend meer dan 20 miljoen euro. De aardbeving vond plaats in een dunbevolkt gebied, tweehonderd kilometer ten noordwesten van de stad Guangyuan, dicht in de buurt van een bekend nationaal park. In dit gebied vinden regelmatig aardbevingen plaats. Verschillende treindiensten werden tijdelijk opgeheven wegens het noodweer.