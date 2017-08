Leren kan in de droomslaap, maar niet in de diepe slaap

Slapen is onmisbaar voor een goed werkend geheugen, maar wat er dan tijdens de slaap gebeurt? Daarover breken hersenonderzoekers zich al decennia het hoofd. De Franse hersenonderzoeker Thomas Andrillon en zijn collega’s ontdekten dat nieuwe herinneringen zelfs tijdens de slaap gevormd kunnen worden. Of dat gebeurt, hangt af van de fase van slaap. Als de proefpersonen diep in slaap waren, werden hun herinneringen juist onderdrukt, schrijven de onderzoekers in Nature Communications (8 augustus).

De Franse onderzoekers speelden geluidsfragmenten van een paar seconden af terwijl ze een nacht lang de hersenactiviteit maten van hun twintig slapende proefpersonen. Het geluid bestond ofwel uit alleen witte ruis, of uit witte ruis met daarin een repeterend patroon dat moeilijk te horen was. Voor het naar bed gaan hadden de slapers geleerd die repeterende geluiden te herkennen.

Tijdens het slapen verandert onze hersenactiviteit volgens een vast patroon: je hebt de REM-slaap-fase (rapid eye movement), waarin we dromen, en de non-REM fase, waarin we diep slapen (zie inzet). De slapende deelnemers kregen in elke slaapfase nieuwe repeterende ruisfragmenten te horen, afgewisseld met ‘lege’ witte ruis. Na het ontwaken kregen ze alle stukjes geluid én nieuwe fragmenten, door elkaar gehusseld, weer te horen.

Slaapfasen Van sluimeren tot REM-slaap Er zijn verschillende slaapfasen, herkenbaar aan patronen van hersengolven op een EEG. Vanaf het moment van in slaap vallen zijn dat: De non-REM slaap (REM staat voor rapid eye movement), die uit drie fasen bestaat: Fase 1: sluimerfase, duurt een paar minuten. Soms schokt het lijf. Fase 2: al wat dieper, maar geluiden maken je nog wakker. Hartslag en ademhaling gaan omlaag. Fase 3: diepe slaap, vanwege de trage hersengolven ook wel slow wave sleep genoemd. Hieruit zijn mensen moeilijk te wekken. Mensen die slaapwandelen, doen dat in deze fase. De REM-slaap: in deze fase droomt de slaper vaak en maakt snelle oogbewegingen. Ademhaling, hartslag en hersenactiviteit nemen weer toe. De complete cyclus duurt ongeveer anderhalf uur. Elke nacht doorlopen we die pakweg vijf keer. In de eerste cycli duurt de diepe slaap het langst; naar het einde van de nacht duurt de REM-slaap relatief langer.

Na het ontwaken herkenden proefpersonen fragmenten die waren afgespeeld tijdens de REM-slaap of tijdens het eerste, lichtere deel van de non-REM slaap beter en sneller dan nieuwe geluidsfragmenten, en even goed als de fragmenten die ze hadden gehoord toen ze nog wakker waren. Maar de fragmenten die ze hadden gehoord in de diepe niet-REM-slaap herkenden ze niet. Er leek wel iets gebeurd te zijn tijdens de diepe slaap, want de proefpersonen konden die fragmenten daarna juist moeilijker leren herkennen dan nieuwe.

Het was al bekend dat je je na een nacht goed slapen sneller en beter een eerder geleerde pianoriedel of een lijst met woordparen kunt herinneren dan wanneer je niet hebt geslapen. Maar of het mogelijk is om slapend nieuwe dingen te leren, was nog weinig onderzocht. Sommige studies constateerden dat het niet kan, omdat het brein terwijl we slapen bezig is opgedane indrukken te ordenen, versterken of laten verdwijnen.

Het nieuwe onderzoek laat zien dat het van de slaapfase afhangt. Het ging trouwens louter om perceptueel leren: herkennen, categoriseren. En vorig jaar beschreef Andrillon dat mensen die duttend woordjes hoorden, die na het ontwaken niet beter herkenden dan nieuwe woorden. Maar hij zag in hun brein dat ze ze wel goed gecategoriseerd hadden in hun slaap.