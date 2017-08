Jorge Zorreguieta, vader van koningin Máxima, overleden

Jorge Zorreguieta, de vader van koningin Máxima, is dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving van Argentijnse media. Hij was al langer ziek.

Zorreguieta overleed in de kliniek Fundaleu in Buenos Aires waar hij werd behandeld. De zakenman en voormalig minister tijdens de laatste militaire dictatuur was daar een week geleden opgenomen. Zijn dochter Máxima reisde daarom dit weekend af naar Argentinië. Omdat zijn toestand kritiek werd, bleef ze ook na het weekend.

Al jaren kampte Jorge Zorreguieta met het non-Hodgkin-lymfoom, een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. In november 2014 werd hij in dezelfde kliniek, die gespecialiseerd is in de behandeling van leukemie, opgenomen. Destijds brachten verschillende media zelfs het bericht dat hij was overleden. Zorreguieta herstelde echter en was dit voorjaar in Nederland voor de viering van de vijftigste verjaardag van zijn schoonzoon koning Willem-Alexander.

Omstreden

Jorge Zorreguieta was in Nederland zeer omstreden. Tijdens het militaire bewind van generaal Jorge Videla in Argentinië eind jaren tachtig, was hij onderminister en later minister van Landbouw en Veeteelt. In deze tijd, bekend als de ‘Vuile Oorlog’, worden duizenden politieke tegenstanders vermoord en gemarteld. Zorreguieta heeft altijd ontkend hier persoonlijk bij betrokken te zijn of hier enige kennis van te hebben. Een onderzoek van premier Kok zegt echter dat hij wel op de hoogte moet zijn geweest van de verdwijningen, al sloot het onderzoek ‘praktisch uit’ dat Zorreguieta hierbij persoonlijk betrokken was. Toch verbood Nederland hem aanwezig te zijn bij het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander in 2002. Hij ontbrak vorig jaar ook bij de inhuldiging van Willem-Alexander tot koning.

Later in 2007 was hij wel welkom bij de doop van zijn kleindochters in Nederland. Ook waren Máxima en het koninklijk gezin in de jaren na het huwelijk om het jaar bij de Zorreguieta’s in Argentinië voor kerstmis.