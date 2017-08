Honderden arrestaties bij antiterreuractie in Maleisië

Bij een grote antiterreuractie in Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur zijn maandagnacht (lokale tijd) meer dan vierhonderd mensen aangehouden. Het gaat vooral om Indiërs, Bengalen en Pakistanen, zo bevestigen de lokale autoriteiten dinsdag tegenover de BBC. De arrestaties komen ongeveer een week voordat in Maleisië de Zuidoost-Aziatische Spelen beginnen.

Naast aanhoudingen hebben agenten ook huiszoekingen gedaan. Daarbij nam de politie onder meer machines in beslag waarmee paspoorten en immigratiedocumenten werden vervalst. Na verhoor en het controleren van paspoorten zijn 275 arrestanten weer vrijgelaten, zo meldt de Strait Times, een Singaporese krant.

Van de andere pakweg 130 arrestanten heeft de Maleisische politie het vermoeden dat ze banden hebben met terroristische groeperingen in Syrië en Irak. Met grote politieacties zoals deze, waarbij meer dan tweehonderd agenten en douaniers betrokken waren, wil de Maleisische regering voorkomen dat het land uitgroeit tot een thuisbasis voor buitenlandse terroristen. In de krant uit Singapore zegt politiechef Mohamed Fuzi Harun daarover:

“De bedreiging is voortdurend. We kunnen niet achteroverleunen, en daarom nemen we proactieve maatregelen. We doen alles wat we kunnen om de openbare orde te verzekeren. We willen dat zulke militanten begrijpen dat we achter ze aan zitten en dat we ze hard zullen aanpakken.”