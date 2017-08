Hackers dreigen HBO met lekken Game of Thrones

Een groep hackers heeft een eerste hoeveelheid data gelekt van de hitserie Game of Thrones - onder meer telefoonnummers van acteurs en wachtwoorden werden vrijgegeven. Productiemaatschappij HBO werd gesommeerd een afkoopsom van miljoenen dollars te betalen om verder lekken te voorkomen. Dat meldt The Guardian dinsdag.

De hackers roepen HBO-topman Richard Plepler in een video op een dwangsom te betalen van “zes maanden ons salaris in bitcoin”, wat neer zou komen op omgerekend 10 tot 12,5 miljoen euro. Gebeurt dit niet binnen drie dagen, dan wordt de data online verspreid. In de video beweren de hackers een half jaar nodig gehad te hebben om de systemen van HBO te kraken.

Dit is er gestolen:

In de video beweren de hackers, die zichzelf mr. Smith noemen, in totaal zo’n 1,5 terabyte (1.500 gigabyte) aan gestolen data te bezitten. Het gaat volgens online magazine The Verge om nog niet uitgezonden afleveringen van Game of Thrones, Ballers en Room 104 en een flinke hoeveelheid vertrouwelijke data van het HBO. In de documenten zouden verder nog de scripts van nog niet gefilmde GoT-afleveringen zitten.

In de eerste tranche data zaten de telefoonnummers van acteurs Peter Dinklage, Lena Headey, en Emilia Clark.

Dat er data zijn gestolen heeft HBO erkend. Wat er precies is buitgemaakt is niet duidelijk, HBO doet nog onderzoek met experts in online beveiligingsexperts en de politie.