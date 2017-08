Duitse politici welkom op basis Turkije

Nadat Duitsland en Turkije de afgelopen maanden steeds de confrontatie hadden opgezocht in de onderlinge betrekkingen lijken de landen nu voorzichtig aan te sturen op deëscalatie.

Duitsland reageerde blij op de toestemming van Turkije dinsdag om Duitse politici onder leiding van de NAVO toe te laten op de militaire basis in Konya. Turkije verbood Duitse parlementariërs sinds mei om de luchtmachtbasis in het Turkse Incirlik te bezoeken. Duitsland voert vanaf die basis verkenningsvluchten uit boven Syrië en Irak in de strijd tegen IS. In Duitsland moet iedere militaire missie goedgekeurd worden door het parlement, dus dat de parlementariërs de militairen niet mochten bezoeken, was bij Berlijn bijzonder slecht gevallen.

Turkije stelde het verbod in omdat het woedend was dat Turkse militairen, die betrokken waren bij de mislukte staatsgreep vorige zomer, politiek asiel kunnen aanvragen in Duitsland. Daarop besloot Duitsland in juni de troepen van Incirlik te verplaatsen naar een basis in Jordanië.

Duitsland verscherpte reisadvies

De diplomatieke ruzie escaleerde verder toen Turkije in juli een Duitse mensenrechtenactivist Peter Steudtner arresteerde op verdenking van terrorisme. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken raadde zijn landgenoten daarop aan niet naar Turkije op vakantie te gaan en er ook geen zaken meer te doen.

Ankara verbood op zijn beurt de Bondsdagleden de militaire basis Konya te bezoeken. Dat was problematisch aangezien Duitsland vanaf die basis weer deelneemt aan een andere gezamenlijke NAVO-missie. Als Duitsland ook vanaf deze basis zou vertrekken, zou dit de missie in gevaar brengen.