Arrestaties in Nederland in groot drugsonderzoek

Een groot Australisch onderzoek naar drugshandel heeft dinsdag tot twee arrestaties geleid in Nederland. In Utrecht werd een 33-jarige man aangehouden na een huiszoeking, zo meldt het Openbaar Ministerie in een verklaring. Ook in het Noord-Hollandse Huizen werd een woning doorzocht, waarna een 47-jarige man werd aangehouden.

De twee mannen worden ervan verdacht dat ze grote partijen drugs naar Australië wilden verschepen. De drugshandel kwam aan het licht door opsporingswerk van de Nederlandse politie, die tussen 22 mei en 18 juli verschillende leveringen onderschepte. Het ging om bijna duizend kilo mdma (de werkzame stof in xtc), 116 kilo cocaïne en 15 kilo crystal-meth.

Naast huiszoekingen in Nederland – waarbij de politie hasj en contanten in beslag nam – werden dinsdag ook huizen in Dubai en Australië binnengevallen, met in totaal vijftien arrestaties tot gevolg. De internationale politieactie maakt onderdeel uit van ‘Operatie Veyda’, een omvangrijk onderzoek naar een criminele groepering die de onderschepte drugs zou verspreiden in Australië.

‘Groep waande zich onaantastbaar’

Volgens Neil Gaughan, vicecommandant van de Australische politie, gaat het om een misdaadsyndicaat met wortels in het Midden-Oosten. De meeste leden van de groepering zijn “goede bekenden” van de Australische politie, aldus Gaughan tegen AFP:

“Jarenlang heeft deze groep te koop gelopen met zijn rijkdom en zijn activiteiten, terwijl ze tegenover de buitenwereld deden voorkomen alsof ze onaantastbaar waren.”

In het gehele Australische onderzoek werden tot dusver meer dan dertig woningen doorzocht en zijn 52 arrestatiebevelen uitgevaardigd. Volgens een woordvoerder van de lokale politie is het daarmee een van de grootste Australische onderzoeken ooit naar de georganiseerde misdaad. Het initiatief voor de actie werd al halverwege vorig jaar genomen.